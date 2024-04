Ma calano le piccole e medie imprese

Le imprese artigiane continuano a essere un pilastro fondamentale per l’economia delle Marche e si confermano al vertice del Paese nel settore. Ma con un grave gap in fatto di transizione ecologica e di rinnovamento tecnologico: è quanto emerso ieri mattina dall’Ebam, nel corso del consueto evento, ospitato da Azimut Ancona, in cui l’Ente bilaterale artigianato Marche ha presentato i dati del settore. L’incontro si è aperto con l’intervento del presidente di Ebam Marche, Riccardo Battisti. Le Marche sono una regione con scarsi investimenti per agganciare la transizione digitale, ma ci sono delle aziende che comunque hanno investito nel digitale, ottenendo risultati positivi e tangibili, e una buona percentuale di imprese investe nel green, con la tendenza in ascesa. Le Marche sono al primo posto per l’incidenza delle imprese artigiane con dipendenti sul totale delle imprese attive con dipendenti – 36% rispetto al 25,6% della media italiana –, per l’incidenza degli addetti dell’artigianato sugli addetti totali delle imprese, con il 25,1% (media del Paese 14,8%), e anche per l’incidenza degli occupati nelle piccole e medie imprese artigiane rispetto agli occupati nelle pmi totali con il 32,9% (media italiana 23,1%). Ma i dati interessanti che fotografano la situazione delle Marche sono anche altri: le imprese artigiane registrate alla fine del 2023 sono 39.791. La maggiore concentrazione è in provincia di Ancona con il 25,3%, seguono Pesaro e Urbino con il 24,8%, Macerata con il 22,9%, Fermo con il 14,3% e Ascoli con il restante 12,7%. Rispetto alla fine del 2022, le imprese artigiane registrate sono il 2,7% in meno, pari a meno 1.119. La diminuzione più intensa nella provincia di Pesaro e Urbino, seguono Fermo e Ascoli Piceno; nelle province di Ancona e Macerata, al contrario, si evidenzia un dato in controtendenza. Giuseppe Poli