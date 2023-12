"Ma che camera a gas: solo ritardo. Il Benincasa andrà nell’ex Savoia"

"Nessuna ‘camera a gas’. Leggere questi commenti significa creare allarmismi ingiustificati di fronte a questioni complesse che richiedono serietà e impegno per essere risolte. Il trasloco del liceo Benincasa nella sede di via Vecchini slitterà forse di qualche giorno a causa degli ultimi ritocchi, ma non è in discussione. Sui lavori del plesso scolastico originale ho scritto ai ministri Fitto e Valditara per avere una proroga dei tempi per l’opera finanziata con fondi Pnrr. Al sindaco di Ancona Silvetti chiedo collaborazione".

A parlare è il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali, che ammette il problema tecnico legato al cantiere per demolire e ricostruire la scuola a due passi dalla questura: "Il gruppo di progettazione esterno ha sforato la milestone del Pnrr (c’è tempo per intervenire fino al 31 marzo 2024, ndr.) circa la data prevista per la consegna del progetto _ spiega Carnevali _. Il mese scorso ho inviato una richiesta ai ministri Valditara e Fitto per avere una proroga dei termini, in considerazione del fatto che in altre opere legate al Pnrr le stesse sono state concesse. Non avendo avuto risposta, ho pertanto chiesto un incontro urgente con il Ministro per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Raffaele Fitto, augurandomi che il sindaco Silvetti possa accompagnarmi anche nell’ottica della ventilata filiera istituzionale, in modo da poter dare risposte certe alle nostre comunità di riferimento circa la realizzazione della nuova scuola. Vorrei precisare che dei 12 progetti Pnrr di edilizia scolastica di cui la Provincia è soggetto attuatore, questo è l’unico di cui non è stata rispettata una scadenza, per motivi non imputabili all’Ente".

Capire se l’intervento ci sarà o meno è centrale per stabilire i tempi del trasferimento degli 800 studenti (mille persone considerando tutto il personale docente e non docente): inizialmente si parlava di 18 mesi, ora potrebbero allungarsi. Carnevali precisa anche il tema della sicurezza ambientale: "Il plesso di via Vecchini è stato dotato di un sistema di ventilazione meccanica con relativi filtri che impedisce lo scambio diretto tra l’aria esterna e quella interna all’edificio. Pertanto, la motivazione sanitaria che pregiudicherebbe il blocco al trasferimento degli studenti (sollevata dal consulente ambientale del Comune, il professor Floriano Bonifazi, sebbene la firma sul contratto non ci sia ancora ndr.) non sussiste alla base e non ha alcun senso ventilare presunti veti al trasloco. Il trasloco dunque avverrà quando saranno terminati i lavori presso la sede di via Vecchini. I lavori sono in via di ultimazione, ma non abbiamo la certezza che termineranno in tempo utile per eseguire il trasferimento durante le vacanze natalizie. In ogni caso le date dello stesso verranno condivise con tutte le parti coinvolte". "Sono in costante contatto con il Presidente Carnevali per valutare le possibilità sul trasferimento degli studenti – afferma il sindaco Daniele Silvetti – Stamattina mi sono sentito telefonicamente con il Ministro al PNRR, Raffaele Fitto, proprio per fissare un incontro e intanto richiedere la ricognizione delle somme bloccate per la realizzazione del nuovo polo scolastico Benincasa. Ho ricevuto rassicurazioni sull’interessamento per sbloccare la questione e attendo a breve delle notizie. Solo avendo certezza della conclusione dei lavori insieme al Presidente Carnevali prenderemo una decisione sul trasferimento degli studenti e del corpo insegnanti".