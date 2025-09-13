"Ma educhiamoli a un uso corretto"

L’Istituto Savoia-Benincasa riaprirà la scuola su due plessi lunedì, quello centrale in via Vecchini e l’altro su via Marini. La seconda sede di via Marini, quella storica, al civico 35, che doveva essere demolita per costruire una scuola nuova con i fondi del Pnrr, invece è ancora interdetta e non sono stati ancora indicati i tempi del ripristino della sede, chiusa ormai da un anno.

Anche il Savoia-Benincasa ha messo in conto la novità del ministro Valditara, sui cellulari vietati a scuola per tutta la permanenza degli studenti nell’edificio. "Compreso l’intervallo – precisa la preside Maria Alessandra Bertini – il nostro intento è educare all’utilizzo anziché mettere sotto chiave il telefonino e vogliamo accompagnare lo studente alla consapevolezza del proprio agire e verso comportamenti corretti. Sono stati i principi che hanno guidato la revisione dei regolamenti scolastici come richiesto dalla nota ministeriale del 16 giugno scorso. Compito della scuola è educare e formare cittadini attivi e consapevoli e nessun meccanismo sanzionatorio è efficace se non è accompagnato da un percorso di riflessione personale".

L’istituto Savoia-Benincasa ha provveduto già ad adeguare i regolamenti interni, prevedendo il divieto di utilizzo di smartphone, attenzionando e tutelando situazioni di studenti fragili e per uso didattico, nel rispetto dell’autonomia della scuola e delle metodologie didattiche usate dai docenti, come previsto nel documento. Chi lo utilizzerà verrà prima avvisato poi si passa alla nota disciplinare sul registro e per i recidivi c’è la sospensione.

"Il provvedimento deve essere interpretato nella dimensione del miglioramento degli apprendimenti e dei risultati scolastici, considerando che evidenze scientifiche documentano come l’uso eccessivo di dispositivi digitali possa compromettere la capacità di concentrazione, aumentando il rischio di ansia e isolamento sociale".