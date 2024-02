Ma il flop del mercato resta senza spiegazioni. Promesse disattese e tifosi sempre più delusi

Il comunicato di patron Tiong prova a sgombrare le nuvole dal cielo biancorosso, ma non fa chiarezza. Il presidente risponde al comunicato della Curva Nord spiegando che la decisione di chi allontanare la prenderà soltanto a fine stagione, e che adesso la priorità è quella di remare tutti dalla stessa parte. Ma non chiarisce cosa sia successo nell’ultima giornata di calciomercato a Milano e perché l’Ancona, dei due attesi giocatori di spessore, si ritrovi oggi solo il greco Vogiatzis. Mister Tiong prova a soffiare sui nuvoloni, ma forse non comprende che per sgombrare il cielo serve ben altro: probabilmente il malessere della piazza non arriva chiaro e forte dall’altra parte del mondo. Eppure il concetto è semplice: se ci sono dei responsabili di questa situazione, è giusto che paghino per non aver fatto bene il proprio lavoro, e se il responsabile è patron Tiong, è altrettanto giusto che sia il primo a prendersi le proprie responsabilità. Altrimenti succede che la tifoseria si arrabbia e perde la fiducia che aveva riposto nel progetto biancorosso, fin dall’arrivo ad Ancona di Mauro Canil. La vicenda del mancato acquisto di Rolfini e di Finotto, nel giorno di chiusura del calciomercato invernale, è un qualcosa di cui si continuerà a parlare. E più la squadra raccoglie risultati deludenti tanto più se ne parla: non basta cercare di distogliere l’attenzione dal problema per evitare il dissenso. Ancona si sente presa in giro, la mancata operazione di rafforzamento della squadra a gennaio – perché di questo si parla, sono usciti sei giocatori, ne sono entrati cinque e la società non ha sborsato un euro – non può non riflettersi direttamente sul rendimento della stessa. Non solo, ma rischia anche di diventare un alibi. Servono chiarimenti, ma poi alle parole devono seguire i fatti. Non come è successo il 21 gennaio, quando mister Tiong ha parlato di serie B e di serie A e detto chiaramente che sarebbero arrivati due rinforzi di spessore, per poi essere smentito da quello che è accaduto nei giorni successivi. "Come promesso" scrive il patron, e proprio qui sta il problema: anche i due giocatori forti li aveva promessi, ma non sono arrivati. La delusione tra la tifoseria è palpabile quanto la figuraccia fatta dall’Ancona in sede di calciomercato. Se a questo si aggiungono le scellerate scelte della scorsa estate, ecco i risultati dell’Ancona in campionato. Che però, e qui viene il bello, nonostante tutto ha abbastanza qualità per potersi salvare. Semplicemente perché nel girone ci sono almeno cinque squadre più scarse di lei. Bisognerà che l’Ancona se le metta alle spalle nelle prossime 14 partite di campionato, però, giocando sempre con il coltello tra i denti, a cominciare da domenica contro l’Olbia. Giuseppe Poli