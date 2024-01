Ma il Pd non molla e attacca: "Disinvolta noncuranza"

"Lazza", il bar che divide. Botta e risposta, frecciatine e commenti al vetriolo tra maggioranza e opposizione. Il caso Lazzabaretto divide il Consiglio comunale. È di ieri mattina la nota del gruppo del Partito democratico in Comune che attacca la scelta (per ora solo annunciata) dell’assessore comunale alla Cultura, Anna Maria Bertini, di stoppare gli eventi (e anche l’attività del bar) alla Mole Vanvitelliana a causa dei lavori previsti. "Da una seduta di commissione che abbiamo chiesto per discutere l’utilizzo della Mole, apprendiamo che questa estate il Lazzabaretto non aprirà. A rischio anche il cinema della Mole", dicono. Il piddì parla di "noncuranza" citando direttamente Bertini: "Lo ha raccontato così, l’assessore alla Cultura, manifestando una disinvolta noncuranza. ´È venuto quello lì… (il presidente dell’Arci, ndr) a parlare col sindaco…´. Perché non si aprirà il Lazzabaretto? Perché non saranno terminati nei tempi utili i lavori del ponticello. Quel ´ponticello´ – evidenziano dal Pd – garantisce l’accesso per la fruibilità del Lazzabaretto e dell’arena cinema, oltre allo svolgimento delle attività sportive collegate a quella zona, e dell’utilizzo degli spazi per chi possiede barche. Ricordiamo le rassicurazioni in Consiglio dell’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini, sull’apertura del ponticello entro luglio, per garantire la fruizione di quegli spazi per le varie attività. Abbiamo pensato fosse vero, e che non finisse come con l’asse attrezzato, che poi ci vogliono 8 mesi. O come con tanti altri lavori di cui al momento non si vede l’ombra, o come il mercato delle Erbe, da cui, dopo roboanti annunci, arrivano segnalazioni sul fatto che non si vede un operaio al lavoro".

E rincarano la dose: "Tanti racconti che fanno a pugni con la realtà, con la città che perde continuamente spazi e appuntamenti. Ieri, l’assessore alle politiche giovanili Battino è intervenuto liquidando con poche parole la chiusura di uno spazio storico e significativo per i giovani come il Lazza. Non sapendo neanche che non è ´gestito dal Gulliver´ - come ha detto Battino – ma dall’Arci. Non siamo stupiti, visto che è stato anche l’unico assessore non convocato nelle Commissioni che hanno preceduto l’approvazione del primo Bilancio per la ´Grande Ancona´, che ha preventivato zero per il settore Cultura. Forse Battino non aveva nulla da dire in proposito, nonostante prenda quasi 6mila euro al mese. No eventi alla Mole, ma itineranti? Siamo favorevoli al fatto che gli eventi possano essere portati nei quartieri, ma la Mole attira pubblico da tutto il centro Italia, e abbiamo qualche perplessità sul fatto che possa essere la stessa cosa in termini di attrattività. Tombolini dichiarò alla stampa che ´i signori della minoranza continuano a guardare la punta del dito, ma lasciamoli fare....a noi piace guardare alla luna´. Ringraziando per i ´Signori´, ci permettiamo di dare un consiglio alla giunta e al sindaco. Guardate alla città, oltre che alla luna".

Nicolò Moricci