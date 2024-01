"Ma il preside non ha seguito il giusto iter"

"I dirigenti scolastici non devono mandare Pec o telefonare alla Provincia. Devono chiamare il numero verde e seguire l’iter". A parlare, è l’ingegnere Alessandra Vallasciani, della Provincia. È infatti questo l’ente competente in simili casi. Mentre risponde al Carlino, la funzionaria ha appena ricevuto la Pec del preside dell’Istvas: "Mi si rappresenta che qui non risponda nessuno al telefono, ma il dirigente deve comporre il numero verde indicato", ribadisce lei. Il preside invoca un intervento definitivo dell’ente, dato che un guasto simile c’era già stato a novembre: "Non c’entra niente – risponde Vallasciani – In quel caso, si era rotto un tubo che è stato poi riparato. In questo caso, invece, alcune sonde erano malfunzionanti e si è provveduto ad un reset da remoto. Domani saremo sul posto per assicurarci che tutto sia effettivamente a posto. Non mi risulta vi siano frequenti problemi all’Istvas. Se il Vanvitelli è vecchio, allora in che condizioni dovrebbero versare le scuole degli anni ’60 o ‘70?".

Intanto, gli alunni del Savoia Benincasa di via Marini aspettano di essere trasferiti. Il cantiere nella sede di via Vecchini, che avrebbe dovuto ospitare il plesso Benincasa, pare pronto. Ma adesso è tutto bloccato e si rischia di perdere i fondi del Pnrr: "La Provincia non ha approvato il progetto perché vi erano delle criticità e non era realizzabile. Simili progetti devono rispondere a determinati requisiti e criteri di costi, tempi e normative. Il Ministero va a rilento, gli abbiamo scritto a novembre e ancora nessuna risposta. I rapporti coi progettisti non sono chiusi, ma servono dei segnali dal Governo per capire come procedere. Purtroppo, i progettisti, per colpa del Ministero, hanno avuto tempi strettissimi. A maggio, si pretendeva che in soli 3 mesi si approvasse un progetto esecutivo. Ma i tempi non c’erano".