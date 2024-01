Ma l’allergologo frena: "Dati obsoleti e mistificatori"

Livelli di inquinamento nella norma nelle Marche: il professor Floriano Bonifazi, allergologo e coordinatore del Progetto PIA di Ancona, contesta i risultati diffusi: "Si deve doverosamente prendere atto che i report delle ARPE italiane (Agenzie regionali dell’ambiente, ndr), basate sugli sforamenti della legge 155, non hanno più motivo di essere pubblicati come certificatori delle ricadute sulla salute dei cittadini. Quei dati – spiega Bonifazi – sono obsoleti e mistificatori sui danni alla salute indotti dai livelli di inquinanti attuali presenti in Italia, nella Regione Marche e soprattutto come dimostrato dal PIA nel capoluogo".

L’allergologo entra nel vivo del problema: "L’inquinamento atmosferico da smog, come le PM 2.5 e l’ NO2, polveri sottili e gas, provoca gravi danni alla salute e un aumento della mortalità. A dirlo sono l’Organizzazione mondiale della sanità e agenzie specialistiche. È considerato al quarto posto nella graduatoria mondiale delle cause prevedibili di mortalità prematura dopo fumo, ipertensione e fattori dietetici. I danni alla salute sono attribuibili ai vari meccanismi indotti dalle polveri sottili, in particolare sottoponendo il nostro organismo a infiammazione cronica e alterazioni genetiche. Patologie respiratorie, asma, bronchite cronica, tumori del polmone e patologie cardiache sono da numerosi studi associabili in varia percentuale, ma in modo inequivocabile all’inquinamento dell’aria".

Da qui la confutazione dei dati diffusi dalle agenzie, di cui fa parte anche l’Arpam, da parte di Bonifazi: "Le nuove linee guida dell’Oms del 2021, in base a numerosi studi che hanno coinvolto milioni di persone in tutto il mondo, ha stabilito i valori di inquinanti al di sopra dei quali si osservano effetti sanitari, abbassando notevolmente i livelli soglia di sicurezza delle polveri sottili, del biossido d’azoto e dell’ozono. Con i livelli indicati attualmente dalle normative UE, tuttora vigenti, non esiste adeguata tutela dell’ambiente, dei cambiamenti climatici e della salute dei cittadini. Si può calcolare che in base alle nuove linee guida Oms, il 90% della popolazione europea respira aria inquinata fino 3-4 volte i livelli indicati come tollerabili per non indurre danni ai vari organi interessati. La Commissione Europea ha preso solo quest’anno atto della situazione e sta per siglare un accordo con le varie nazioni formulando una nuova direttiva che disciplina e rivede al ribasso le concentrazioni in aria di un ampio numero di sostanze che causano inquinamento atmosferico". Bonifazi, consulente per l’ambiente del sindaco di Ancona Daniele Silvetti, si appresta ad attivare la parte 2 del Progetto contro l’inquinamento atmosferico del capoluogo.

