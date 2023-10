Ma l’assessore tira dritto: "Rispettati gli standard"

"Gli standard di sicurezza sono stati rispettati, l’intervento va avanti". A ribadire il concetto legato alla realizzazione di un asilo nido all’interno dell’area della materna Alba Serena è l’assessore comunale ai lavori pubblici, Stefano Tombolini. La progettazione definitiva dell’opera è stata approvata dalla giunta e indietro, a quanto pare, non si torna. Ci sono, prima di tutto, valutazioni tecniche da parte dell’assessore e dei suoi collaboratori dell’ufficio: "Il conteggio della superficie libera del lotto evidenzia come tra l’indice di occupazione del lotto 0,5 del Piano Regolatore e il valore di 13 consentito dal decreto ministeriale del 1975 sull’edilizia scolastica sia rispettato proprio quest’ultimo che è più restrittivo. Dunque quanto richiesto dai genitori nell’accesso agli atti è soddisfatto e non presenta criticità – è la risposta dell’assessorato – A onor del vero la scuola ci aveva già richiesto una preventiva sistemazione del giardino esterno prima dell’avvio dei lavori di cui si sta occupando il RUP dell’intervento (ingegnere Cerquetti, ndr). L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo nido nell’area di pertinenza della scuola d’infanzia Alba Serena che fa parte dell’Istituto Comprensivo Ancona Nord. Il nido è stato dimensionato per una capacità di 30 bimbi tra lattanti, divezzi e semidivezzi".

Il costo complessivo del quadro economico è pari a oltre 1,5 milioni di euro (di cui lavori già ribassati 1,2 milioni di euro) ed è finanziato per quattro quinti con fondi Pnrr e quindi per 330mila euro con fondi comunali provenienti dal recupero di somme da controparti in causa e da sentenze di condanna a favore dell’ente. I lavori dovrebbero partire entro il prossimo 30 novembre e dovranno essere ultimati necessariamente non oltre il 31 dicembre del 2025 per poi essere rendicontati in rispetto alle procedure del piano Next Generation EU".

Fino a qui le questioni tecniche, ma Tombolini fa un ulteriore commento al documento dei genitori dei bambini della materna Alba Serena: "Confermo che i genitori hanno fatto accesso agli atti e a quello forniremo tutti i riscontri necessari – commenta il titolare dei lavori pubblici – Ciò detto mi dispiace della reazione delle famiglie, soprattutto quando parlano di non voler più iscrivere i loro figli in quella scuola. Gli standard di sicurezza, compreso il verde, sono rispettati, non c’è nulla che si possa fare".

p.cu.