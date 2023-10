Ma quella volta fu lei a uccidere lui

Poco più di 4 mesi fa, era il 3 giugno scorso a pochi chilometri da Cerreto era stata una donna ad uccidere il suo compagno. Alessandra Galea, è la 49enne accusata di aver ucciso a il convivente che lei ha definito ‘amico’ Fausto Baldoni, 63 anni, nella casa dove convivevano a Fabriano, in via Castelli 56. Il 63enne, anche in quel caso al culmine di una lite, fisicamente meno robusto di lei, è stato colpito più volte al viso e alla testa con una lampada che gli ha procurato la frattura del cranio. Anche la Galea che ha una sorella gemella killer della madre, è stata arrestata poco dopo il delitto e chiusa in carcere a Villa Fastiggi di Pesaro. Il 22 agosto scorso è stata avviata la perizia psichiatrica che dovrà stabilire se la Galea sia affetta da un vizio di mente.