Ma si punta anche ai giapponesi: "Cercano esperienze autentiche"

Alla Bit di Milano è stata anche svelata una nuova e affascinante opportunità turistica: il progetto "Marche, una regione Japan Friendly". Un’iniziativa ambiziosa promossa da Confcommercio Marche, Camera di Commercio Unica delle Marche e Regione Marche, concepita per attrarre i turisti giapponesi, noti per la loro ricerca di esperienze autentiche. Il Direttore Generale di Confcommercio Marche ha commentato così il progetto: "Invitiamo i tour operator giapponesi a unirsi a noi in questa entusiasmante avventura per scoprire e promuovere le Marche come una gemma nascosta, dove ogni visita diventa un viaggio tra cultura e bellezza".

Il progetto si basa sulla creazione di un marchio di accoglienza turistica, e un conseguente circuito, che soddisfi le specifiche esigenze dei visitatori giapponesi. Con un focus sul “benessere” e pratiche di ospitalità ispirate all’omotenashi, ovvero l’arte di anticipare i bisogni del cliente, le Marche si preparano a offrire un’accoglienza su misura che celebra la qualità e l’attenzione ai dettagli.

L’iniziativa verrà lanciata in Giappone, in occasione dell’Expo di Osaka 2025, durante la Settimana della Regione Marche che si svolgerà dall’1 al 7 giugno. E’ stato anche annunciato l’evento culturale “Senigallia Tanabata Matsuri” che vedrà la sua prima edizione realizzarsi dal 4 al 6 luglio per rispondere al crescente interesse e curiosità verso la cultura giapponese in Italia.