"Ma siamo la quinta regione per affluenza"

Il rovescio della medaglia è nell’analisi dei dati del segretario generale della Cgil Marche Giuseppe Santarelli: "Quasi un terzo della popolazione marchigiana in età di voto ha inteso, con il voto, aderire ai referendum della Cgil sui quattro quesiti sul lavoro e al quinto sulla cittadinanza. Sono stati mesi straordinari di partecipazione, un percorso entusiasmante di impegno politico e civile, di militanza. Siamo la quinta regione in Italia per livello di votanti, dopo Toscana, Emilia, Liguria e Piemonte". Sulle Marche, aggiunge, "chiudono al 32,7 per cento. Alle Europee hanno votato in totale 657mila persone, alle Politiche 762mila. Quindi, siamo ampiamente sopra il 50 per cento dei votanti nelle precedenti tornate".

Tornando sull’ultimo periodo, Santarelli dice "sono stati mesi di enorme partecipazione, di dibattiti e di confronti. La stessa cosa non possiamo dire per chi ha invitato dall’alto del ruolo istituzionale che rappresenta al non voto: chi rappresenta le Istituzioni democratiche non può invitare al non voto". Un messaggio chiaro, quello del segretario generale della Cgil Marche: "Ce ne ricorderemo alle prossime elezioni regionali", avverte. In chiusura, per Santarelli "esiste un valore anche quando non si vince perché da questa esperienza è scaturita umanità – sottolinea nella sede del sindacato ad Ancona –. Abbiamo costruito un’identità capace di avvertire una comunanza di destino, dove si può fallire e ricominciare senza che il valore e la dignità siano intaccati".