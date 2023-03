Ma vergognatevi anche soltanto per pochi secondi

Andrea Brusa

Dunque, il palo della vergogna al porto antico verrà spostato. Quando, ancora non si sa, ma è già qualcosa che si sia presa coscienza dell’obbrobrio che è stato fatto in uno degli scorci più suggestivi della città, oltre che cuore della nostra storia. Resta un interrogativo: ma chi ha potuto dare il permesso per issare un mostro del genere davanti a reperti di millenaria memoria? Come si fa a essere così ottusi, insensibili e ignoranti per non capire che mettendo quella firma si stava dando uno schiaffo alla città tutta? Sintetizziamo: no ai dehors davanti alla Fontana del Calamo, sì ai giganteschi pali davanti all’Arco Clementino. Vergognatevi, anche se solo per pochi secondi.