Macché ubriaco E giù minacce: denunciato

Ubriaco al volante, patente ritirata. Ma lui nega tutto e minaccia gli agenti. È accaduto in piazza Ugo Bassi, zona Piano, alle 2.55 di venerdì notte. I poliziotti di via Gervasoni erano impegnati nei consueti controlli del territorio quando hanno deciso di intimare l’alt a un veicolo sospetto. Alla guida, c’era colui che è stato poi identificato come un camerunense di 40 anni.

"Favorisca i documenti", gli avrebbero chiesto gli agenti. E lui, invece, giù con discorsi sconnessi, blaterando cose senza senso. L’alito vinoso diceva già molto. L’esito positivo era scontato: per questo, l’uomo è stato sanzionato per guida in stato di ebrezza e gli è stata immediatamente ritirata la patente. Il 40enne, tra l’altro, durante tutto il controllo si dimenava, voleva andarsene. Insomma, era insofferente fino ad arrivare a minacciare gli agenti: "L’etilometro? Macché, io non ho bevuto niente" – continuava a ripetere e giù minacce e insulti ai poliziotti per riavere la patente. Ma per ora, chiaramente, di riavere quel documento non se ne parla. La sceneggiata, anzi, gli è valsa pure una seconda denuncia: stavolta, per minacce a pubblico ufficiale.

n.m.