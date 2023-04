"Macchia di umidità nelle aule, l’amministrazione non interviene"

"Muffa nelle aule, l’amministrazione comunale tarda ad intervenire. Serve una svolta nelle manutenzioni, spesso troppo lente". La denuncia è del consigliere comunale Danilo Silvi, Fratelli d’Italia (nella foto). Con un’interpellanza che sarà discussa probabilmente nel prossimo consiglio comunale Danilo Silvi chiede un intervento rapido degli operai comunali.

"Da circa due mesi nella classe prima sezione classe B della scuola primaria Aldo Moro (Istituto comprensivo zona est "Aldo Moro") situata in via Aldo Moro – spiega – si è verificata la comparsa di una macchia di umidità, verosimilmente muffa, in un angolo della parete interna. La scuola ha già provveduto ad avvisare gli organi comunali per risolvere questa problematica, senza ottenere però riscontro. Si richiede pertanto – incalza il consigliere di opposizione – di sanare quanto prima il difetto in oggetto in quanto non è un ambiente salubre dove i bambini stazionano per quattro ore al giorno, per sei giorni alla settimana".

Il consigliere di minoranza che già in passato ha segnalato criticità nei plessi cittadini, adesso facendosi portavoce di alcuni "genitori che – spiega lui stesso – in più occasioni, mi hanno lamentato la scarsa manutenzione degli ambienti scolastici", chiede "un intervento rapidissimo a tutela dei bambini che trascorrono in quell’aula parte della giornata".