Macchinario in vendita. Ma è una truffa

Vede l’annuncio di un raccoglitore di olive e per accaparrarselo effettua 5 diversi pagamenti per 1.100 euro, ma del macchinario nessuna traccia. Vittima una 35enne jesina che, nei giorni scorsi, si è rivolta al commissariato jesino il quale è arrivato alle responsabili, due donne foggiane di 47 e 20 anni denunciate per truffa aggravata in concorso. Il 35enne jesino ha raccontato agli agenti di aver visto l’annuncio di un raccoglitore di olive a 250 euro. Contattato il presunto venditore la vittima ha pagato con bonifico di 250 euro ma poi le son stati chiesti ulteriori 250 euro per la certificazione di conformità e atto di vendita. Incassata la somma, il venditore ha chiesto altri 250 euro per il perfezionamento della transazione. Ma ecco la richiesta pretestuosa di altri 100 euro tramite ricarica Postepay. La vittima ha comunque pagato e poi è stata indotta a sborsare altri 250 euro per concludere le operazioni di conformità. A questo punto, il venditore la rassicurava dicendole che l’avrebbe ricontattata per chiederle l’indirizzo ma è scomparso rendendosi irreperibile. Il commissariato avviate le indagini ha individuato la Postepay su cui è confluita la somma.

s. f.