Macchine d’epoca e supercar: è l’Autogiro

Week-end all’insegna dei motori, oggi e domani arriva l’Autogiro. Sei tappe e 1600 chilometri da percorrere su strade che avranno come sempre lo sfondo di paesaggi unici ed inimitabili.

La manifestazione, già partita da Arezzo, farà tappa sulla spiaggia di velluto dalle 17,30 di oggi alle 9 di domani, in piazzale della Libertà dove sarà possibile vedere anche l’esposizione di auto d’epoca e supercar. In occasione della sesta edizione dell’Autogiro d’Italia sono state disposte delle modifiche alla viabilità nelle strade interessate dal passaggio: dalle 10 di oggi alle 11 di domani sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto sul lungomare G. Marconi, da via Rattazzi a Piazzale della Libertà, lato monte, e sul piazzale della Libertà, da lungomare Marconi a via Zara, lato nord, riservando quest’ultimo spazio allo stazionamento delle vetture che partecipano all’iniziativa.

Sempre oggi, dalle 12 alle 19 e domani dalle 8 alle 10 sarà istituito il divieto di transito, eccetto veicoli partecipanti all’Autogiro d’Italia, sul lungomare Marconi, da via Rattazzi a Piazzale Della Libertà, con la deviazione del traffico ordinario in direzione di via Rattazzi.