Macchine fotografiche e antichità Smascherati due truffatori online

Sono due le persone denunciate per truffa dai carabinieri per altrettante truffe on line messe a segno ai danni di un uomo e una donna di Ostra. A cadere nelle rete dei truffatori un uomo che ha acquistato, su un noto portale on line, una macchina fotografica. La vittima, dopo aver preso accordi con il venditore, ha versato la somma di 500 euro, ma, come da copione, la macchina fotografica non è mai arrivata e il venditore si è reso irreperibile. I carabinieri di Ostra, dopo aver raccolto la denuncia, si sono messi sulle tracce del truffatore e lo hanno identificato: si tratta di un 39enne residente a Roma. Nei guai anche una 57enne, sempre residente nella capitale che, proprio come il 39enne è stata identificata dai carabinieri a seguito di una denuncia sporta da una donna di Ostra che si era rivolta al web per acquistare merce d’epoca. La truffa è consistita nel convincere la vittima a recarsi allo sportello bancomat ed effettuare alcune operazioni: anziché ricevere il denaro ha praticamente versato quasi 1000 euro su una carta prepagata in uso alla malvivente. Una tipologia di truffa sempre più diffusa che sta soppiantando quella classica dell’acquisto e della conseguente fuga da parte del sedicente venditore. Due truffe che vanno ad allungare la lista delle tante già messe a segno dall’inizio dell’anno. "Il fenomeno continua ad essere purtroppo presente anche in questo territorio – spiega Francesca Romana Ruberto, capitano della Compagnia di Senigallia – l’auspicio è che, alla luce dei fatti accaduti, sempre più persone possano riconoscere i segnali di un’attività sospetta".