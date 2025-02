Macerata, arriva una sconfitta che brucia. E adesso la classifica inizia a preoccupare

3

BANCA MACERATA FISIOMED

1

GRUPPO CONSOLI SFERC : Erati 7, Cavuto 20, Tiberti, Tondo 18, Cominetti 10, Cargioli 15, Raffaelli 3, Manessi, Hoffer (L1). NE: Bonomi, Bettinzoli, Bisset Astengo, Franzoni (L2). All. Zambonardi.

BANCA MACERATA FISIOMED: Pozzebon, Marsili 3, Ichino 1, Ferri 2, Valchinov 12, Ottaviani 11, Fall 9, Dimitrov 1, Klapwijk 15, Berger 11, Gabbanelli (L1). NE: Sanfilippo, Palombarini (L2). All. Castellano.

Arbitri: Sergio Jacobacci e Giorgia Spinnicchia

Parziali: 25-17, 25-23, 16-25, 25-21

Note: Battute punto Macerata 4 con 11 errori, Brescia 7 con 18 errori. Muri punto Macerata 9, Brescia 7. Attacco punto Macerata 46%, Brescia 50%. Ricezione positiva Macerata 51% (33% perfetta), Brescia 42% (26%). Mvp: Cavuto

Vince la squadra del Gruppo Sferc Consoli Brescia, seconda forza dell’A2, sulla Banca Macerata Fisiomed che mastica amaro per non avere concretizzato certe occasioni, specialmente nel secondo set. Non basta ai maceratesi il dominio nel terzo set, avere fatto meglio a muro e in ricezione.

E adesso la situazione di classifica è molto meno tranquilla di quella di inizio partita. Primo set. L’equilibrio (9-8) si spezza (12-8) e Macerfata non riesce a rientrare più in partita.

Il primo set è vinto dai lombardi (25-17). Anche nel secondo set c’è equilibrio poi Macerata accelera (13-17), Brescia chiama il time out e poco dopo si è 18-18. Il parziale si decide sui dettagli: il neoentrato Raffaelli sfrutta un’incomprensione a muro maceratese per il +2 che risulterà decisivo (25-23).

Terzo set. Banca Macerata Fisiomed reagiscee domina in lungo e in largo il set (16-25). Nel quarto set c’è un’indecisione arbitrale e subito i locali sono sul +2. Macerata acciuffa gli avversari (11-11).

C’è equilibrio quando Cominetti dai nove metri a romperlo con un +3 (18-15) che deve essere prontamente recuperato. Klapwijk sbaglia una battuta importante, Cavuto fa invece ace subito dopo, serve un miracolo sul 23-19. Chiude poco dopo Cargioli, 25-21.