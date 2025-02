Macerata torna a casa con due punti d’oro

BANCA MACERATA FISIOMED

CAMPI REALI : Cottarelli, Tiozzo 21, Cormio 1, Martinelli 1, Bragatto 9, Galliani 8, Candeli 6, Marzorati, Novello 21, Bacco 4, Butti (L1). NE: Quagliozzi, Caletti (L2). All. Mattiroli. BANCA MACERATA FISIOMED: Pozzebon, Marsili 1, Ichino, Valchinov 15, Ottaviani 15, Fall 11, Sanfilippo 3, Dimitrov, Klapwijk 25, Berger 5, Gabbanelli (L1). NE: Ferri, Cavasin, Palombarini (L2). All. Castellano. Arbitri: Sessolo Maurina e Gasparro. Parziali: 27-29, 15-25, 25-21, 25-23, 12-15 Note. Battute punto Macerata 7 con 20 errori, Cantù 2 con 26 errori. Muri punto Macerata 9, Cantù 5. Attacco punto Macerata 50%, Cantù 51%. Ricezione positiva Macerata 54% (32% perfetta), Cantù 50% (24%). Mvp: Klapwijk.

Due punti d’oro per la Banca Macerata Fisiomed che vince al tie break a Cantù uno scontro salvezza dopo un braccio di ferro durato più di due ore. Magari Macerata può rimpiangere il doppio vantaggio nel conto dei set accumulato all’inizio, ma il bicchiere è mezzo pieno per i progressi nella gestione della gara e nell’approccio. Banca Macerata raggiunge Cantù in classifica e guarda con più fiducia alle prossime sfide. Il primo set è molto combattuto e finisce al fotofinish con la squadra marchigiana che forse commette troppi errori in battuta nelle fasi finali del set: Macerata spreca diversi cinque set point ma alla fine la spunta (27-29).

Il secondo set non ha storie (15-25). A metà del terzo set Cantù prende coraggio e nel finale piazza un break (23-20). Chiude Novello 25-21. Nel quarto set Cantù prende il largo, Macerata si fa apprezzare per una bella rimonta che però non evita il tie break. Nel quinto set si va sotto braccio quando al cambio campo è 6-8 per Banca Macerata Fisiomed. Poi si va avanti in parità quando sono strepitosi la difesa di Valchinov ma anche il pallonetto di Ottaviani che prende in controtempo Butti: 11-13. Fall si regala il primo match point, chiude Ottaviani 12-15. Macerata vince la gara al tie break.