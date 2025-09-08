Maceratese, il salto di categoria è amaro. La Vigor Senigallia si porta a casa i tre punti

MACERATESE 0 VIGOR SENIGALLIA 1

MACERATESE (4-3-1-2): Gagliardini; Ciattaglia (20’ st Papa), Morganti, Lucero, Pazzaglia (20’ st Perini); Ruani (20’ st Vanzan), Ambrogi; Neglia, Marras, Osorio (46’ st Marsilii); Cirulli (7’ st Sabattini). A disp.: Cusin, Mastrippolito, Marchegiani, Kone. All: Possanzini.

VIGOR SENIGALLIA (4-3-3): Novelli; De Marco, Tomba, Urso, Gambini; Pandolfi, Tonelli (37’ st Subissati), Shkambaj; Braconi (47’ st Magi Galluzzi), Ballello, Alonzi (25’ st Pesaresi). A disp.: Taina, Bucari, Stecconi, Pompilio, Gasparroni. All: Magi.

Arbitro: Petraglione di Campobasso. Rete: 8’ Alonzi. Note: spettatori 2.500 circa di cui 200 circa da Senigallia. Ammoniti Braconi, Ruani, Lucero, Sabattini. Angoli: 8-5.

La Maceratese resta a mani vuote al termine del derby a tratti ben giocato con la Vigor Senigallia, ma alla fine paga un errore e il fatto di avere concluso poche volte verso la porta di Novelli.

La squadra ospite fa valere anche la maggiore forza fisica mentre l’agilità dei biancorossi non dà i frutti sperati, alla fine la formazione di Possanzini paga il salto di categoria non riuscendo a recuperare l’errore iniziale. I biancorossi partono bene spinti a gran voce dai tifosi che non smettono mai di incitare i giocatori.

Gli uomini di Possanzini si rendono subito pericolosi con il colpo di testa di Ruani. Ma passano pochi istanti e il risultato si sblocca quando un difensore locale (8’) manca il pallone che arriva ad Alonzi che batte Gagliardini.

La Maceratese reagisce (15’) ed è ancora Ruani uno dei pochi a buttarsi dentro l’area e a concludere a porta, ma sulla sua giravolta da distanza ravvicinata è bravo Novelli a respingere in tuffo.

La Maceratese prova la via del pareggio con gli ospiti che cercano di approfittare degli spazi, ma senza impensierire il portiere. La Maceratese non molla e mette sul piatto tanta volontà, ma non riesce a perforare la difesa.

Si va all’intervallo con gli ospiti in vantaggio. Nella ripresa Possanzini cambia alcuni interpreti, ma è la Vigor Senigallia a rendersi pericolosa con Alonzi il cui tiro cross colpisce la parte superiore della traversa. La squadra di casa cerca come sempre di trovare il varco giusto con la manovra, ma la difesa non corre pericoli o a volte i biancorossi mancano anche della necesaria lucidità.

Al 33’ c’è la più ghiotta occasione per pareggiare i conti: il tiro fortissimo di Ambrogi è respinto da Novelli sui piedi di Osorio che calcia addosso al portiere le speranze di incassare un punto.