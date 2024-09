"Madonna con Bambino" a pezzi: "La città sta perdendo le sue opere"

Forse non tutti gli anconetani ne sono consapevoli, ma i murales all’uscita della galleria San Martino sono opere firmate da alcuni dei più celebrati street artist a livello internazionale: Ozmo (il pisano Gionata Gesi), M-City (il polacco Mariusz Waras) e l’anconetano Run. Come è noto il muro su cui sono stati realizzati sta cadendo a pezzi. In particolare, il volto della "Madonna con bambino" di Ozmo è ormai perduto. Una situazione che duole soprattutto a chi a quelle opere è legata in modo speciale. Parliamo di Monica Caputo, presidente di Mac-Manifestazioni Artistiche Contemporanee, organizzatrice del festival ‘Pop Up!’. Fu nell’ambito dell’edizione 2008 del festival (per la precisione del progetto ‘Parlo col Muro’) che il ‘trittico’ vide la luce. Caputo sottolinea come vi siano due correnti di pensiero riguardo al ‘destino’ delle opere di street art. "C’è chi sceglie la via del restauro. Un esempio noto è quello del murale ‘Tuttomondo’ di Keith Haring, a Pisa, protetto con una sostanza chimica che lo difende dall’usura degli agenti atmosferici. Non dimentichiamo che in molti casi parliamo di artisti ‘istituzionalizzati’, citati nei libri di storia dell’arte, o destinati ad esserlo. Dall’altra parte c’è chi ritiene che un’opera di street art debba rimanere sottoposta agli effetti dovuti al passare del tempo in quanto essa esiste fino al proprio naturale deperimento. Riguardo all’uscita dalla galleria San Martino so che c’è un progetto per un parcheggio multipiano. In questo caso i murales potrebbero essere inglobati nella nuova struttura". Per Monica Caputo alla fine è una questione di diversa sensibilità o ‘visione’. "In passato molte di queste opere erano concepite come estemporanee. In futuro potrebbero essere realizzate per rimanere. Come è accaduto per il Tiramisù di Osimo, di cui ci siamo occupati noi".

Altra domanda che sorge spontanea: che diritti possono avanzare gli artisti sulle proprie creazioni? "L’opera è dell’artista a livello di immagine. La proprietà ‘fisica’ è del Comune, in quanto suo è il muro". A Caputo rincresce invece quanto accaduto ad Ancona: "La città sta gradualmente perdendo le sue opere d’arte contemporanea. Sono stati demoliti i silos con le opere di Blu ed Ericailcane, che potevano rimanere come landmark. Manca una visione di lungo periodo. Questa arte rappresenta un valore a livello culturale, ma anche turistico".

r. m.