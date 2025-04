"Madonna delle stelle. Via alla condotta"

Era il 19 agosto del 2024 quando convocammo un tavolo tecnico con Vivaservizi in merito ad alcune criticità riscontrate nella rete idrica del nostro Comune. Uscimmo da quell’incontro con la garanzia dell’Ente Gestore che per l’estate 2025 si sarebbe provveduto al rifacimento di alcuni tratti di rete al fine di migliorare il servizio di approvvigionamento idrico. Oggi, a distanza di 7 mesi e in piena primavera, è iniziato l’intervento in zona Madonna delle stelle, che riguarda la sostituzione di un tratto di condotta di circa un chilometro e mezzo". Ad affermarlo il gruppo di maggioranza "Rinascita".

"Vista la rilevanza dell’operazione si è deciso di procedere con modalità di scavo definita "no dig", ovvero una tecnica che permette l’infissione della tubazione senza eseguire uno scavo a cielo aperto. Questo primo intervento è significativo per il nostro Comune perché interessa un’area che per anni ha richiesto l’utilizzo di camion per l’approvvigionamento idrico, con tutti i disagi che ne sono conseguiti per i residenti e per i turisti. Ringraziamo Vivaservizi per l’interessamento profuso nei confronti di un’amministrazione giovane e appena insediata, che si è mossa nel solo interesse dei propri cittadini e delle attività ricettive".