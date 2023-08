Madre e figlia scomparse: sono sane e salve

Madre e figlia scomparse per un mese, nottetempo, da Castelplanio: le due donne sono vive e stanno bene. Nelle ultime ore la mamma 45enne di Castelplanio ha contattato un familiare dicendo di essere a Bologna con sua figlia e di aver bisogno di un passaggio. Un lieto fine dunque per una storia che ha tenuto con il fiato sospeso familiari, conoscenti e amici della donna e di sua figlia maggiorenne.

Era la notte tra il 25 il 26 luglio scorso quando le due donne di notte hanno caricato l’auto facendo perdere le proprie tracce. Una vicina aveva visto la loro partenza da casa pensando ad una vacanza e senza dare troppo peso al fatto fino a che non ha saputo della scomparsa. Le due donne sarebbero salite con la loro automobile verso Pesaro dove erano state riprese dalle telecamere e viste e poi il buio più totale.

La mamma Michela (il nome è di fantasia) frequentava corsi da operatore olistico e si sentiva in stretto contatto con la natura "più connessa con l’ambiente, per ritrovare se stessa" aveva spiegato al Carlino una sua amica.

I loro telefonini per un mese sono stati muti (sarebbero stati lasciati a casa a Castelplanio) e i familiari, in ansia per loro, non erano più riusciti a mettersi in contatto con loro in alcun modo. Muti per lunghe settimane anche i social network per le due donne. Mamma e figlia, entrambe maggiorenni e disoccupate (la mamma effettuava delle consulenze), amanti della natura, non avrebbero inviato messaggi né chiamate a nessuno dei loro conoscenti fino alla chiamata arrivata nelle ultime ore.

Una chiamata che ha provocato un grande respiro di sollievo nei familiari che inizialmente avevano escluso potesse trattarsi di una semplice vacanza. Si erano rivolti alla polizia per denunciare la scomparsa delle due donne e chiedere di attivare le ricerche.

Il fatto era stato inquadrato come allontanamento volontario ma le indagini erano proseguite per cercare di capire dove fossero e le condizioni. Alcune persone vicino a loro avevano temuto che mamma e figlia fossero finite in ambienti vicini al mondo dell’esoterismo. Di certo una scelta volontaria delle due donne che però dopo un mese di lontananza dalla famiglia hanno deciso di chiamare per chiedere aiuto e di poter essere quindi raggiunte.

Presto dovrebbero far rientro a Castelplanio ma non trapelano dettagli su quanto sarebbe loro accaduto. Di certo l’allarme è rientrato e le due donne non sarebbero in cattive condizioni di salute.

Sara Ferreri