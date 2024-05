Madre e figlio morti, lei ha lesioni al capo

Madre e figlio trovati morti in casa, l’autopsia evidenzia che Loredana Molinari è stata aggredita e anche con violenza. Sul capo della donna, 78 anni, sono state trovate tre lesioni, pari a dei colpi ricevuti in testa. Le conseguenze di un’azione violenta, probabilmente con il martello che i carabinieri hanno trovato in casa e sequestrato come ipotetica arma del delitto. Maurizio Bucciarelli, 54 anni, non aveva invece lesioni sul corpo. Per capire di cosa è morto, se ha ingerito farmaci, un veleno o ha avuto un malore che gli è stato fatale, bisognerà attendere gli esiti degli esami tossicologici. La medico legale Eva Montanari si è presa novanta giorni di tempo prima di inviare una relazione completa in Procura. L’accertamento autoptico risale a sabato e quanto emerso è soltanto una prima valutazione, che richiederà comunque un quadro più completo per essere definito. Il pubblico ministero Ruggiero Dicuonzo indaga per omicidio volontario. Venerdì, sulle salme di madre e figlio sono state fatte le tac per vedere se avevano traumi oppure lesioni dettate da una azione violenta. Se il quadro rimane quello di questi primi esiti, l’ipotesi dell’omicidio-suicidio subito presa in esame dagli inquirenti dà uno scenario in cui sarebbe stato il figlio ad aggredire la madre, togliendosi poi la vita. In casa si è subito escluso che fosse entrato qualcun altro, perché la porta era chiusa dall’interno con le chiavi ancora inserite nella toppa della serratura. Le finestre come anche la porta d’ingresso non mostravano segni di effrazione. La sorella di Molinari una settimana prima del ritrovamento dei corpi ormai morti aveva telefonato alla parente, ma la 78enne non le aveva risposto. Madre e figlio probabilmente erano già morti. Le salme sono state rinvenute nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso, al primo piano di un appartamento in via Gramsci 20, dove madre e figlio vivevano tenendo pochi rapporti con l’esterno e anche con i parenti stretti che non vedevano nemmeno nelle feste comandate. Molinari non aveva richiamato la sorella dopo la telefonata. Le aveva lasciato un messaggio in segreteria chiedendole "quando senti il messaggio richiamami". Stando alle condizioni in cui sono stati ritrovati i corpi, in avanzato stato di decomposizione, la morte risalirebbe ad almeno dieci giorni prima. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri della compagnia di Jesi e dal nucleo Investigativo. I familiari delle vittime attendono la restituzione delle salme per i funerali.