Madre e figlio morti: "Uccisa a martellate". La Procura indaga per omicidio volontario

Madre e figlio trovati morti in casa, sequestrato un martello. Potrebbe essere stato usato per colpire in testa Loredana Molinari, 78 anni. Ad usarlo forse proprio il figlio Maurizio Bucciarelli, 54 anni. La pista dell’omicidio-suicidio per i due corpi rinvenuti mercoledì pomeriggio tardi al primo piano di una palazzina di via Gramsci 20 resta quella principale seguita dagli inquirenti ma non l’unica.

La donna è stata trovata con ferite al capo, non ha lesioni visibili da armi da taglio e nemmeno il figlio. I due corpi erano distanti tra loro, in stanze diverse, a terra, sporchi di sangue, ormai in stato di decomposizione, morti da almeno una settimana per le condizioni in cui sono stati rinvenuti. L’appartamento era sostanzialmente in ordine, nessun segno di possibili colluttazioni o di tentativi di aggressioni che, comunque, non sono supportati da alcun elemento.

La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti e il pm Ruggiero Dicuonzo ha disposto l’autopsia sulle due salme. mVerranno eseguite anche tac e radiografie. L’incarico sarà affidato nelle prossime ore ad un medico legale che dovrà sciogliere molti punti ancora oscuri per fare luce su quanto è avvenuto all’interno delle quattro mura domestiche dove madre e figlio non facevano entrare mai nessuno preferendo una vita riservata e con poche parole scambiate perfino con i vicini di casa. Il primo esame esterno sulle salme, per le condizioni in cui sono state trovate, non ha dato risposte sulla dinamica dei fatti. Stando ai primi accertamenti condotti dai carabinieri Bucciarelli non risulta che avesse un lavoro. Da qui il motivo per cui nessuno lo ha cercato in questi giorni preoccupandosi di un mancato arrivo nel posto d’impiego. Molinari non deambulava bene, faceva fatica ultimamente anche a camminare e non sarebbe stata in grado di aggredire il figlio. Un particolare non torna per l’ipotesi dell’omicidio-suicidio, l’uomo non avrebbe ferite visibili sul corpo, non presenta tagli e non sono stati trovati coltelli o armi con lame da giustificare la sua morte. Ha ingerito qualcosa per farla finita?

L’autopsia servirà a capire se ha preso un veleno o qualcos’altro che ne abbia poi determinato la morte o se ha accusato un malore che gli è stato fatale. L’indagine è affidata ai carabinieri della Compagnia di Jesi e al Nucleo Investigativo che non tralasciano nessuna pista, nemmeno quella che a morire per prima sia stata la madre, magari accidentalmente e che il figlio dal dolore abbia voluto seguirla. Sangue addosso lo avevano entrambi ma potrebbe appartenere solo alla donna che è stata trovata con ferite alla testa. Nell’abitazione potrebbero essere disposti altri accertamenti a cura dei carabinieri del Sis, la sezione investigazioni scientifiche. Anche il sangue trovato in casa sarà analizzato. E’ escluso che sia entrato qualcuno da fuori come un ladro. La porta era chiusa, da dentro, con le chiavi ancora nella toppa della serratura. Nessuno sarebbe entrato in casa perché sia le finestre che il portone di ingresso non avevano segni di effrazione e nell’appartamento era tutto in ordine. Si stanno facendo accertamenti su una colf, che sarebbe andata a pulire l’appartamento una volta a settimana, per capire quando è stata l’ultima volta che si è recata nell’abitazione. Verifiche sono condotte anche sullo stato di salute di Molinari a cui potrebbero essere legate le due morti. Madre e figlio avevano dei parenti che gli inquirenti stanno ascoltando per cercare di risolvere il caso.