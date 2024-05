Madre e figlio morti “L’ha uccisa in casa a colpi di martello e poi si è tolto la vita”

Chiaravalle (Ancona), 17 maggio 2024 – Erano in stanze diverse, a terra, sporchi di sangue: la donna con una ferita al capo, forse provocata da un martello; l’uomo senza nessuna apparente lacerazione. Così sono stati trovati morti madre e figlio, nella loro abitazione di via Gramsci 20, a Chiaravalle, nell’Anconetano.

Loredana Molinari lei, 78 anni, e Maurizio Bucciarelli lui, 54, bancario a Pesaro.

I corpi, ormai in stato di decomposizione, sono stati rinvenuti nel tardo pomeriggio di mercoledì, dopo che un vicino di casa ha chiamato il 112 perché dall’abitazione proveniva un fortissimo e cattivo odore.

Suonato il campanello, i due inquilini non rispondevano.

I vigili del fuoco sono passati da una finestra. L’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio-suicidio, ma non è l’unica.

La Procura dorica, col pubblico ministero Ruggiero Dicuonzo, ha aperto un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti disponendo l’autopsia sulle salme.

L’incarico sarà affidato nelle prossime ore al medico legale.

Soltanto l’esame autoptico potrà chiarire molti punti ancora oscuri e fare luce su quanto è avvenuto nell’abitazione, dove madre e figlio non facevano entrare mai nessuno, preferendo una vita riservata e poche parole scambiate con i vicini di casa.

Se si è trattato di un omicidio-suicidio – con il figlio che ha ucciso la madre, che non deambulava bene, né sarebbe stata in grado di aggredirlo, e poi si è tolto la vita – non torna il fatto che l’uomo non avrebbe delle ferite visibili sul corpo, non presenta tagli, né sono stati trovati coltelli oppure armi con lame da giustificare la morte del 54enne.

L’autopsia servirà a capire se abbia ingerito un veleno o qualcos’altro che ne ha determinato la morte. Oppure se c’è dell’altro.

L’indagine è affidata ai carabinieri della compagnia di Jesi e al nucleo Investigativo.

Sangue addosso lo avevano entrambi, ma potrebbe appartenere soltanto alla donna, che è stata trovata con ferite alla testa e forse è stata presa a martellate. Un martello è stato rinvenuto nell’appartamento e sottoposto a sequestro, come pure l’abitazione, sulla quale potrebbero essere disposti altri accertamenti a cura dei carabinieri del Sis, la sezione investigazioni scientifiche.

Anche il sangue trovato in casa sarà analizzato.

La porta era chiusa, da dentro, con le chiavi ancora nella toppa della serratura. Nessuno sarebbe entrato in casa, perché sia le finestre che il portone di ingresso non avevano segni di effrazione. In casa era tutto in ordine.

La tragedia ha colpito la comunità di Chiaravalle, la cittadina che ha dato i natali a Maria Montessori, già chiamata in passato a fare i conti con altre morti violente. In dieci anni si contano quattro delitti, gli ultimi due hanno riguardato due vicini di casa: uno nel 2014, quello di Giancarlo Sartini. Per l’unico accusato, Nica Cornel, la Cassazione ha annullato l’anno scorso la condanna a 16 anni (avrebbe sorpreso la vittima a rubare in casa).

L’altro omicidio è avvenuto nel 2018 ed è quello di Emma Grilli, uccisa da Maurizio Marinangeli per un furto di oro: lui condannato all’ergastolo e lo sta scontando.