Maestre nel mirino per maltrattamenti. Gli altri genitori vanno dalla preside

Mamma e papà, con l’ok del loro legale Alessio Cisco del foro di Roma, hanno nascosto un registratore nello zainetto del figlio che ha "raccolto" alcuni frangenti di vita all’interno della sua classe a scuola.

Da lì è partita la loro denuncia verso due maestre per abuso dei mezzi di correzione nei confronti appunto del loro bambino che frequenta la classe quarta di una scuola dell’istituto comprensivo "Giovanni Paolo II" di Camerano-Sirolo. Quelle registrazioni sono state consegnate all’avvocato e nel frattempo è scoppiato un caso a scuola.

I genitori di quella classe ieri sera si sono incontrati a scuola con la preside per parlare della questione difendendo l’operato delle maestre. "Siamo sconcertati da quanto stia succedendo. Conosciamo da tempo le due maestre e crediamo che siano state ingiustamente accusate perché sono ottime a livello professionale e umano. E’ passata un’immagine distorta", dicono i genitori della classe.

"L’insegnante l’ha etichettato fin da subito come colui che ha rovinato l’equilibrio della classe, usando appellativi come "ti butto dalla finestra", "asso di bastoni" e umiliandolo davanti a tutti", aveva raccontato la mamma. La rabbia dei genitori è montata in particolare quando una delle due maestre è stata spostata di classe. La prossima settimana intanto è previsto un incontro testimoniale nello studio dell’avvocato a Roma per comporre il fascicolo d’indagine relativo alla denuncia da consegnare al pm.