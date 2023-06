Maestri del lavoro Ecco le otto Stelle scelte da Mattarella "Ma più sicurezza"

di Claudio Desideri

"L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro". L’articolo 1 della Costituzione è stato il concetto predominante che ha animato l’evento, tenutosi ieri ad Ancona, nel corso del quale sono stati presentati i nuovi Maestri del lavoro della provincia di Ancona, cui lo scorso 23 aprile il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito la Stella al merito del lavoro: Ivo Benigni dell’azienda Cnh, Lina Binci della Paima, Paola Landi della Generali, Renzo Lodovici della Fedrigoni, Francesco Papi della Carnj Coop, Stefano Pasquini della Fincantieri, Liliana Quercetti della Paima, Giuseppe Verdolini della Siae. Organizzato dal Consolato provinciale della Federazione dei Maestri del Lavoro, l’incontro è stato aperto dal Console regionale Luciano Orlandini che ha voluto evidenziare l’iter lungo e complesso che porta alla individuazione dei futuri maestri nominati annualmente. Sono 1000 persone scelte tra 18 milioni di lavoratori segnalati dalle aziende private. Le candidature vengono prima esaminate da una commissione provinciale con Prefettura, Confindustria, ecc... e poi trasmesse al Ministero del Lavoro dopo una verifica che attesti anche la limpidezza giuridico e penale. Alle Marche spettano in totale 23 onorificenze, di cui 8 alla provincia di Ancona.

Poi è intervenuto il padrone di casa, il Console provinciale Mario Malatesta, che ha parlato delle molteplici iniziative che la famiglia Magistrale pone in atto nella società: "Prima fra tutte la formazione nelle scuole di ogni ordine e grado per affrontare con i giovani i temi della scuola, del lavoro, della sicurezza". E la sicurezza nel lavoro è stato l’argomento affrontato dal presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche, Dino Latini, che nel suo intervento ha evidenziato le politiche che la Regione sta ponendo in atto per il settore come la proposta di legge, presentata dallo stesso Latini, "Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo" con gli obiettivi di "migliorare la qualità delle condizioni di lavoro, diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza nel lavoro, prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali, contrastare il lavoro irregolare e lo sfruttamento, la violenza, le pressioni fisiche e psicologiche e le molestie nel lavoro a partire da quelle di genere, promuovere il benessere organizzativo e agevolare l’accesso dei pazienti oncologici al risarcimento previdenziale da parte dell’Inail per tumori correlati al lavoro svolto".

La cerimonia di ieri ha rappresentato una prima presentazione dei nuovi Maestri del lavoro della provincia anconetana che riceveranno la preziosa, dal punto di vista sociale e morale, Stella il prossimo 5 dicembre dal Presidente Mattarella in occasione del centesimo anniversario della nascita della federazione. Alla manifestazione sono intervenuti anche il Presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali, e il Vicario del Prefetto di Ancona Davide Garra.