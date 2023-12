Magazzini del porto: parte la demolizione

Parte oggi la demolizione dei magazzini del porto, divorati dall’incendio del 2017. Si tratta di cinque box per un totale di circa 100 mq andati a fuoco, in uso ad associazioni e privati, tramite la società Gestiport (oggi Senigallia servizi) che ne è la concessionaria, erano utilizzati per la sistemazione e il rimessaggio di vari materiali per la gestione delle attività marinare e sportive. Uno di questi era in uso dello stesso Ufficio Locale Marittimo.

Da allora è inagibile anche la passerella di legno sovrastante, un belvedere che si affaccia sulla darsena turistica. Nel giugno 2021 l’Amministrazione Olivetti era intervenuta per rimuovere i materiali dai manufatti all’ingresso nord: erano andati a fuoco nell’ottobre di quattro anni fa. Primo passo per il recupero sia dei box che della passerella. Dopo la demolizione e la rimozione dei materiali, si partirà con il recupero dell’area. Uno spazio importante che prevede la rivalutazione di un angolo di darsena turistica, restituendole la sua importanza.

Spazi che, attraverso un nuovo progetto potranno avere altre importanti funzioni. Un restyling fino ad oggi bloccato a causa di inghippi burocratici legati anche ai risarcimenti assicurativi.