Magazzini distrutti dal rogo: "Restyling pronto in estate"

Sono iniziati ieri i lavori di demolizione di quello che resta dei box all’ingresso del porto di Senigallia distrutti dall’incendio divampato la notte tra il 7 e l’8 ottobre 2017. Depositi per un totale di circa 100 mq in uso ad associazioni e privati. Nel giugno 2021 erano stati ripuliti e messi in sicurezza, così come il belvedere sovrastante. Ieri gli operai, sotto gli occhi vigili dell’assessore al porto Elena Campagnolo erano al lavoro per rimuovere quello che resta e per rendere fruibili, in vista della prossima stagione, almeno i magazzini che si erano incendiati.

Assessore Campagnolo, ieri è partito il primo step dei lavori di recupero di uno spazio importante del porto.

"Si, si tratta degli otto magazzini andati a fuoco nel 2017, purtroppo abbiamo avuto degli intoppi burocratici con la compagnia assicuratrice per il risarcimento. Durante la stagione estiva non si può intervenire, così siamo partiti ora. Ci tengo a ringraziare i miei uffici perché tra alluvione e difficoltà varie sono riuscita a portare avanti e a termine i lavori".

A quanto ammonta il costo?

"Quello riguardante la prima tranche è di 147 mila euro. Ci sarà poi un’ulteriore tranche che sarà coperta dai fondi regionali che arriveranno a metà anno".

Una volta ripristinati, gli spazi saranno nuovamente assegnati alle associazioni?

"Sarà cura di Senigallia Servizi verificare se esistono ancora dei contratti in essere a cui dover dar seguito oppure no. Stiamo poi valutando alcune ipotesi riguardanti la parte non toccata dall’incendio e che verrà comunque coinvolta dall’intervento".

Un restyling che sarà ultimato entro la prossima stagione?

"Si, sicuramente".

I lavori riguardano anche la banchina di levante dove si stanno ultimando i bagni, entro quando saranno attivi?

"Entro il 15 dicembre. Sono strutturati come la Casa da Mare, in modo da impattare il meno possibile".

Si tratta solo di servizi?

"No, ci sono due bagni, due docce, una lavatrice e un’asciugatrice. Al momento saranno a uso esclusivo di Senigallia Servizi che deciderà di come farne usufruire i diportisti".

Oltre al ripristino dei magazzini, dei nuovi bagni, è previsto anche un miglioramento del sistema di videosorveglianza?

"Le telecamere installate stanno per essere tutte rivisitate tramite il progetto che riguarda tutti gli occhi elettronici che verranno installati e che sono già attivi in città".

Saranno installate nuove telecamere?

"La ditta ha già preso visione di tutto quello che serve per far si che il nostro porto possa essere più sicuro ed evitare atti vandalici come accaduto in passato".

Silvia Santarelli