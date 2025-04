Magazzino Muse, c’è "Contagion" di Fabrizio Borelli

Torna la primavera a Magazzino Muse, in via degli Aranci ad Ancona. E con lei fioriscono anche nuovi eventi. Domani (ore 18) sarà inaugurata la mostra ‘Figurazione senza tempo – Contagion. Metafotografie 2013-2021’ di Fabrizio Borelli, collaboratore e regista di programmi Rai, live studio, del film concerto di Laszlo De Simone alla Triennale di Milano e del ‘MI AMI Festival’, attivo nel cinema accanto a registi come Scola, Comencini, e Olmi.

Ad Ancona si presenta nella veste di fotografo o, come preferisce essere definito, di picture maker. Dopo essersi addentrato nelle cantine di un ospedale abbandonato, l’artista si è ispirato a vecchie lastre e immagini diagnostiche digitali, per dare vita a quello che definisce magicamente ‘un contagio positivo’.

"Contagion è una sequenza di trenta meta-fotografie, cioè immagini che partono da materiali non strettamente fotografici ma realizzate con un processo fotografico. Quindi sono state post-prodotte e stampate su carta fine-art con tecnica giclée". Entusiasta la direttrice di Magazzino Muse, Maria Antonietta Scarpari: "Di Borelli mi ha colpito la genialità e l’umiltà di voler trasmettere l’arte, in tutte le sue sfaccettature, anche ai più profani. In fondo, è questo il ruolo dell’artista: suscitare delle domande, contagiare con il bello quante più persone possibili".

Oltre alle immagini la mostra propone delle videoproiezioni, tra cui "un video realizzato insieme alla musicista Rita Marcotulli e ad Elettra Minieri – spiega Borelli -, che hanno saputo dare una magica interpretazione alla mostra con un pezzo incredibile, ‘Contagion Suite’. Per molti anni sono stato regista di un programma Rai che trattava di salute e ho potuto così indagare questo mondo anche dal lato visivo. Le immagini diagnostiche scavano nel profondo della materia di cui siamo fatti, sono segni iconici e certi dell’essere, o dell’essere stati in vita. Dal 2019 la parola contagio ha assunto un valore solo funesto. Ma in origine, e anche adesso, reca in sé l’idea della contaminazione soprattutto come motore di cambiamento. Il ‘contagio’ non sempre ha valore negativo, è trasmissione, diffusione. Di buone idee o di pessimi virus". Mostra, e catalogo sono a cura di Maria Italia Zacheo, architetta e storica dell’arte.