Magazzino Muse, l’esibizione di Isabella Corda

Nuovo appuntamento con Magazzino Muse, domani a partire dalle 18. Isabella Corda presenta "Legàmi d’arte". La Galleria d’arte di via degli Aranci n. 1, nel cuore del centro storico di Ancona, ospita un’artista unica nel suo genere. La performer e rope artist Isabella Corda farà conoscere al pubblico la sua opera site-specific: un quadro vivente, fatto di gesti e di intrecci di corde, arricchito da diversi stile che contribuirà ad un’arte in grado di trasformarsi in tempo reale, creando un’opera – per l’appunto – vivente. La performance, in questa occasione, porterà con sé la collaborazione speciale dell’artista finlandese Tinttu Hettonen, che è approdata in Italia proprio in questi giorni. La musica di Daniele Casolino (marchigiano di Civitanova) farà il resto, creando un’atmosfera unica capace di stimolare la creatività e l’immaginazione della gente: "Sarà qualcosa di unico e magico – esordisce Isabella Corda – Ho tanti progetti in testa, anche per la vostra città. In fondo, le corde che uso durante gli eventi richiamano la vocazione marinaresca tipica di Ancona". Maria Antonietta Scarpari, direttrice di Magazzino Muse nonché curatrice dell’evento, si dice "orgogliosa di ospitare Isabella Corda. L’ho conosciuta grazie ad un’amica in comune – prosegue – È un’artista ultra contemporanea che ci porta al futuro riconnettendoci al nostro passato individuale, personale e collettivo".