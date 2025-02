Magazzino Muse, spazio alla Fluid art di Gabriella Fiorillo

Sarà ancora una volta Gabriella Fiorillo la protagonista della giornata di domenica a Magazzino Muse di Ancona. Alle ore 18 l’artista anconetana offrirà al pubblico una dimostrazione di una fra le sue tecniche pittoriche più ricercate, la Pouring Acrylic Fluid Art. L’evento rientra all’interno della mostra "Cosmogonia – Tra universo e tempo", inaugurata lo scorso 1° febbraio. Apprezzatissime le opere di Fiorillo, che saranno esposte nella Galleria di Via degli Aranci 1/F fino al finissage di domenica.

"Siamo molto soddisfatti della risposta del pubblico. Al vernissage, c’è stato un vero e proprio bagno di folla", commenta la direttrice artistica di Magazzino Muse, Maria Antonietta Scarpari. Ad allietare l’atmosfera, c’era pure il dj Enrico Filippini. "Presentare ‘Cosmogonia’ ad Ancona, la mia città, è stato emozionante, e spero che il finissage lo sia altrettanto", dice Gabriella Fiorillo. L’artista ha esposto, fra l’altro, anche sul maxi schermo più grande del mondo, al Times Square di New York, rappresentando l’Italia al Biennal Tour 23/24 di Miami, Washington, New York e Los Angeles, e ricevendo il premio come miglior italiano a Londra presso la Espacio Gallery.

Un’arte straordinaria, la sua, ma certamente non facile: "Più che pittrice, mi definisco artista di Fluid Art – spiega –. C’è un grande legame tra i miei quadri e il prendersi cura del layout di un ambiente. Il disegno è per me una terapia, non esistono riproduzioni. I miei quadri non sono perfetti, perché per essere speciali basta essere unici, non perfetti".