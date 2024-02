Magazzino Muse, un luogo storico da rivalutare per la cultura anconetana

I locali di ’Magazzino Muse’ sono circa 70 metri quadrati: poi, tutto il cortile esterno e un pozzo storico. Gli spazi di via degli Aranci sono una realtà dal 2022, ma davvero in pochi conoscono questo luogo, ricco di storia e pensato ad hoc per rilanciare la cultura del capoluogo. "Lo spirito nobiliare conservato nell’aspetto semplice di vecchia falegnameria". Lo definisce così ’Magazzino Muse’ la proprietaria Maria Antonietta Scarpari.

Qualcuno sosteneva che anticamente fosse un magazzino a servizio delle maestranze del teatro delle Muse, ma Scarpari nega: "Venne ristrutturato dal Vanvitelli che appose il suo stemma, una conghiglia, sulle porte. Ora, vorremmo instaurare un’interlocuzione con la Soprintendenza per tentare di rivalorizzare questo luogo e chiedere una restaurazione. La città e la sua gente lo merita", evidenzia ancora la donna.

Sul pozzo, risalta l’opera di Gino Gentile, ’La sorpresa dell’archeologo’, che cela una meraviglia colorata in un posto storico: "La sorpresa di ciò che ritrovi, è questo il messaggio che vorrebbe far passare Gentile nella sua opera che – rimarca Scarpari – è unica e non sono dei vasi sciolti come potrebbe sembrare".