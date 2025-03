Maggioranza comunale contraria:: "Non c’è spazio per interpretazioni"

Mozione unitaria approvata all’unanimità in Consiglio per il no all’impianto proposto da Edison, Pd, Jesi in Comune e Consenso civico: "Abbiamo dato seguito alle posizioni già espresse ormai in diverse precedenti sedute di Consiglio – dicono i gruppi di maggioranza –. Abbiamo chiesto conto del vizio procedurale che, come Comune, abbiamo rilevato al fine di interrompere il procedimento". Ora, in attesa delle controdeduzioni di Edison (31 marzo) e di capire se si arriverà alla Conferenza dei servizi, il documento impegna sindaco e Giunta a dare seguito al parere negativo del 24 settembre 2024. Per la maggioranza non c’è "più spazio per interpretazioni strumentali". Intanto la coordinatrice di Fratelli d’Italia Jesi Milva Magnani ricorda che nel prossimo Consiglio provinciale è iscritta una mozione di Fdi che spiega "perché il procedimento debba essere chiuso, chiedendo l’immediato rigetto dell’istanza e archiviazione. Siamo da sempre convinti dell’improcedibilità della domanda per difetto di legittimazione e che la mancanza del requisito essenziale non possa essere sanato, confermato oltretutto anche in Consiglio dal liquidatore del Consorzio Zipa, dottor Camillo Catana. Se la Provincia dovesse disporre di proseguire il Procedimento autorizzatorio unico, riteniamo doveroso da parte del Comune, ma anche dei componenti del Consiglio provinciale, di dover dar corso a ogni opportuna azione presso i competenti organi giudiziari o amministrativi".