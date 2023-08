Magia, Comicità e Numana: lo Show di Andrea Paris in Piazza Miramare

Magia e comicità protagoniste stasera (ore 21.30) in piazza Miramare a Marcelli di Numana. Sul palco salirà infatti Andrea Paris con il suo magic comedy show ‘Apparis & Scomparis’. Paris a 17 anni ha iniziato ad esibirsi in feste private, per poi passare al teatro, convinto che ‘il mago è un personaggio. Grazie a questi nuovi studi in breve tempo vince 20 premi nazionali come miglior attore caratterista e altri come attore protagonista. Successivamente inserendo sempre di più la parte dell’attore nei suoi spettacoli di magia, Paris inizia a lavorare al suo personaggio "Il prestigiattore": un mago sì, ma che durante le sue esibizioni regala pezzi di teatro e meraviglia. Nel 2019 partecipa a ‘Italia’s Got talent’, dove si classifica secondo, grazie anche al televoto del pubblico, e l’anno dopo vince il talent show "Tu si que vales".

Partecipa poi allo spettacolo comico "Honolulu" su Italia 1, ed è special guest al Festival Internazionale di Magia "Abracadabra", al Teatro Ghione di Roma. Il 31 dicembre 2021 si esibisce al Galà di Capodanno di Enrico Brignano, all’Auditorium della Conciliazione di Roma. Nel frattempo consolida il proprio rapporto professionale con Andrea Bocelli, che lo invita ad esibirsi perfino a Dublino.

rai.mon.