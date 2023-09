Magia di "Luce" sul palco con Mannoia e Rea

Ha già collezionato sold out a ripetizione, con oltre trenta date da nord a sud. Ed ora la magia di "Luce", lo straordinario live di Fiorella Mannoia e Danilo Rea prodotto da Friends & Partners, Oyà e Mercurio Management, è pronto a riprendere il suo viaggio in tutta Italia. Ancona compresa.

Il prossimo 23 novembre, infatti, il tour della coppia farà tappa al Teatro delle Muse. Un evento che potrebbe far registrare l’ennesimo tutto esaurito, visto il modo in cui ha conquistato il pubblico con la sua atmosfera intima e potente, ‘a lume di candela’.

Il consolidato sodalizio tra Mannoia e Rea, dunque, si rinnova, dando vita ad un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità: la voce della Mannoia, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e il pianoforte di Rea, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese (e non solo), sono in grado di spaziare in qualunque repertorio, grazie al loro estro e alla loro sensibilità musicale. Quello del 23 novembre si annuncia perciò come uno spettacolo unico ed emozionante, in cui il repertorio e i successi di Fiorella Mannoia e l’improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora, sotto il segno della melodia della forma canzone tipicamente italiana.

Un live che, come dimostra quanto accaduto nel recente passato, è capace di incantare qualsiasi tipo di pubblico con la sua intensità. Se la cantante non ha bisogno di molte presentazioni, vista la sua popolarità, di Danilo Rea vanno ricordate, tra le altre cose, le tante collaborazioni in ambito pop, che lo hanno visto al fianco di Mina, Claudio Baglioni, Pino Daniele, Domenico Modugno, Riccardo Cocciante, Renato Zero, Gianni Morandi e Adriano Celentano. Senza dimenticare lo stretto rapporto con Gino Paoli, con il quale è stato più volte in tour, oltre che al Festival di Sanremo. Una curiosità: il 15 giugno 2011, insieme con Paolo Damiani e Rashmi V. Bahtt, al crepuscolo, Rea ha improvvisato un memorabile concerto sui tetti di Roma. L’intero incasso è stato devoluto ad Emergency, I biglietti per il concerto di Ancona, organizzato da Elite Agency Group, sono disponibili sul circuito TicketOne (www.ticketone.it e relativi punti vendita).

Per informazioni: 0871 685020 e www.elitegroup.it. In alternativa ci si può rivolgere alla biglietteria del Teatro delle Muse (07152525).