Magia Sant’Orso. Fermignanese cala il tris

fermignanese

3

castelfrettese

0

FERMIGNANESE: Fiorelli, Labate, Masullo (25’ st Ruci), Calvaresi, Patarchi, Fraternali, Santi (31’ st Garota), Lucciarini, Montanari (7’ st Mariotti), Bozzi (38’ st Di Simoni), Izzo ( 29’ st Cleri). All. Pazzaglia

CASTELFRETTESE: Tomba, Lucchetti (12’ st Rocchi), Bartoolini (37’ pt Capitani), Zannini, Sanpaolesi, Simone, Mazzarini, Brunori, Piancatelli (12’ st Mosciatti), Palazzi (20’ st Santinelli), Beta, All. Carta

Arbitro: Cerolini di Macerata

Reti: 33’ pt Calvaresi, 14’ st Izzo, 27’ st Santi Note: espulso al 7’ st Patarchi per doppia ammonizione.

FERMIGNANO

Buona la prima, esordio vincente per mister Pazzaglia sulla panchina della Fermignanese, contro una Castelfrettese mai doma. Partita tattica e giocata a centrocampo, dove le due formazioni lottano su ogni pallone. Al 33’ la svolta, i due attaccanti, Izzo e Montanari, rubano palla e Calvaresi insacca. Nella ripresa dopo appena 7 minuti, la Fermignanese rimane in 10 per espulsione di Patarchi. Sulla punizione calciata da Palazzi, la palla colpisce il palo opposto al portiere, in questa occasione i lanieri sono fortunati. Fuori una punta Montanari per fare entrare Mariotti al centro della difesa, ora i Lanieri giocano in rimessa, con l’uomo in meno, e proprio in una di questa, Calvaresi lancia il bravo Izzo, che raddoppia. La Castelfrettese accusa il colpo, ma non molla e continua a spingere, ma al 27 il bravo Santi, classe 2005, insacca la rete per il 3 a 0 dopo una ripartenza.