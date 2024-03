Magistrata in prima linea contro la mafia: "Vivo sotto scorta, ma non ho paura"

Ha fatto processi di mafia, conosciuto collaboratori di giustizia di Cosa Nostra come Giovanni Brusca, esponente di spicco dei Corleonesi condannato per oltre cento omicidi e implicato nella strage di Capaci in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della scorta, tenuto udienze nelle aule bunker, fatto il primo processo per una donna condannata per associazione mafiosa, Giusy Vitale, e membro per due anni della commissione parlamentare sul femminicidio e violenza di genere. Dietro questa esperienza pluridecennale c’è Annamaria Picozzi, 55 anni, magistrata a Palermo ma nata e cresciuta ad Ancona da dove ha spiccato il volo nel 1997 per la Sicilia, per coronare un desiderio del padre e anche il suo, fare il pubblico ministero in un territorio molto segnato da reati associativi. Picozzi si è laureata in Giurisprudenza, poi il concorso in Magistratura superato al primo tentativo. Oggi è procuratrice aggiunta, è stata nella Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo per dieci anni, dove ha coordinato il dipartimento fasce deboli, il dipartimento criminalità economica e reati informatici. Il Carlino ha voluto raccontare la sua esperienza nella giornata internazionale della donna.

"Inizialmente avevo pensato di fare l’insegnante – racconta la procuratrice aggiunta – poi ho deciso di studiare per fare il concorso per entrare in Magistratura, spinta anche da mio padre che oggi non c’è più. Era molto orgoglioso di me, non mi ha mai trattata con una mentalità maschilista, mi ha formato al pari di un uomo, non vedeva in me la realizzazione di essere solo madre e moglie ma delle potenzialità per affermarmi anche professionalmente quindi mi ha spinto a studiare per essere indipendente e lo ha fatto anche con le mie sorelle".

Vinto il concorso, Picozzi poteva scegliere destinazioni vicino casa visto che era arrivata in alto nella graduatoria ma la sua decisione è stata la procura di Palermo. "Era il luogo che aveva più senso per me – spiega la magistrata – iniziare a fare questo lavoro. Sono arrivata quando il procuratore era Gian Carlo Caselli, c’era ancora l’onda lunga delle stragi di Falcone e Borsellino. Un periodo dove a Palermo si stava facendo la storia, c’era il processo Andreotti, la stampa da tutto il mondo, gli anni dei grandi latitanti. Dopo pochi mesi ho iniziato a fare i processi di mafia, conosciuto molti collaboratori di giustizia come Giovanni Brusca e Nino Giuffrè, Totuccio Contorno e Salvatore Cancemi". Dal 1998 è sotto scorta. "Alla fini ti ci abitui – ammette – ad avere sempre qualcuno vicino, diventano come persone di casa, vedono crescere i miei figli. Non ho mai avuto paura a fare questo mestiere, l’importante è essere equilibrate perché dietro a delle carte ci sono delle persone e tu agisci sulla loro libertà personale".

Nella commissione parlamentare sul femminicidio è entrata nel 2020, terminando nella scorsa legislatura. "Abbiamo analizzato i fascicoli arrivati a sentenza nel 2017-2018 – spiega la magistrata – per vedere se prima della morte c’era stato un percorso di violenza. Quasi l’80% delle donne non avevano mai denunciato. Adesso, anche con la legge codice rosso e più strutte presenti sul territorio denunciano di più. Non si deve per forza entrare in una caserma, ci sono anche i centri antiviolenza che aiutano".