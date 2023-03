Magistrato danneggiato L’inchiesta sull’alluvione con dodici persone morte passa nelle mani dell’Aquila

di Marina Verdenelli C’è un magistrato del distretto dorico danneggiato dall’alluvione di settembre scorso, la Procura di Ancona trasmette gli atti a quella de L’Aquila. Un procedimento dovuto dopo la dichiarazione di incompetenza funzionale su cui si è dovuto esprimere il tribunale di Ancona sulla base della dichiarazione di incompetenza di un giudice delle indagini preliminari del llo stesso tribunale. Prendendo atto dell’accoglimento della richiesta di astensione, arrivata nel suo ufficio solo nel mese di febbraio, a quasi sei mesi dai tragici fatti accaduti il 15 settembre scorso, nelle ultime ore è stata resa nota la trasmissione degli atti nel capoluogo abruzzese. Il gip si è dichiarato incompatibile ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale secondo cui i magistrati - quindi anche quelli del distretto della Corte di appello di Ancona - che rivestono la qualità di persona danneggiata, debbono astenersi dal proprio compito. Nel caso specifico si tratta di perseguire tra gli altri il reato di alluvione colposa. Un passaggio puramente tecnico che non comporterà rallentamenti per l’attività di indagine. La trasmissione degli atti ad un’altra Procura è stata comunicata ieri dalla procuratrice capo Monica Garulli, che coordina l’inchiesta aperta subito dopo i fatti. "L’attività d’indagine svolta per...