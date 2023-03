Magistrato ha un malore: soccorsi difficili

Malore in tribunale, l’ambulanza costretta a fare la gimcana per raggiungere Palazzo di Giustizia per un tratto di corso Mazzini chiuso causa lavori di asfaltatura. L’allarme è scattato poco dopo le 12 di ieri, quando un magistrato della Procura si è sentito male all’interno del suo ufficio, al terzo piano. Il magistrato ha chiesto aiuto ad un collega che ha allertato subito i soccorsi. Immediata la chiamata al 118 con il personale adibito e formato per queste situazioni d’emergenza che ha raggiunto il piano terra per guidare i sanitari al loro arrivo. Le sirene dell’ambulanza della Croce Gialla di Camerano, la più vicina in quel momento a raggiungere il tribunale, sono state sentite mentre il mezzo percorreva via Marsala. Da lì avrebbe dovuto imboccare corso Mazzini a salire ma la strada era sbarrata perché da alcuni giorni una ditta si sta occupando di fare il nuovo asfalto. L’ambulanza così ha fatto il giro del circondario arrivando fino a via Matteotti per poi scendere da una traversa e imboccare via Elia e poi largo San Cosma per arrivare al piazzale di Palazzo di Giustizia. Poco dopo è arrivata anche l’automedica del 118. Il magistrato è stato visitato sul posto e i sanitari hanno valutato che era meglio portarlo in ospedale per un controllo. Attraverso l’ascensore del montacarichi, che ha una ampiezza più grande, il pubblico ministero è stato fatto scendere al piano terra seduto su una sedia medica e poi caricato nella lettiga dell’ambulanza. Era cosciente ma affaticato.