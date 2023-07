"Maglia nera per il recupero delle visite perse in pandemia"

"Marche maglia nera per recupero prestazioni e liste di attesa per screening". E’ una stroncatura senza appello quella che la Cgil dà dell’operato della giunta marchigiana in ambito sanitario, dopo aver letto il rapporto della Corte dei Conti 2023 i cui dati sono stati rielaborati dall’Ires-Cgil. "La giunta regionale faccia chiarezza sui numeri relativi al sistema sanitario – attacca il segretario generale Cgil Marche, Giuseppe Santarelli – sono finite le parole per descrivere l’atteggiamento propagandistico dell’esecutivo nell’affrontare le questioni ormai priorità dei marchigiani. I cittadini non si meritano l’atteggiamento che l’assessore Saltamartini sta tenendo perché la realtà dimostra tutto un altro scenario". Il primo compito della politica, incalza, "è trovare le soluzioni alle criticità, programmare una strategia a medio-lungo termine, avere una capacità organizzativa e non quella di far finta di risolvere i problemi negandoli". Secondo l’indagine le Marche, che hanno una spesa sanitaria pro capite di 2.190 euro al di sotto della media nazionale (2.241 euro) delle Regioni del Centro (2.270 euro), sono molto indietro sul recupero delle prestazioni sanitarie non erogate a causa della pandemia. Il Piano operativo delle Marche aveva previsto per il 2022 un recupero dei ricoveri programmati del 75% (pari a 5.135 prestazioni non erogate) ma rispetto all’obiettivo è stato recuperato solo il 32%. Una cifra inferiore al Centro (78%) e alla media nazionale (66%).

Per quanto riguarda le liste di attesa, invece, le prestazioni di screening in attesa erano 44.517. Nel Piano era previsto il recupero di 8.903 prestazioni ma, di queste, quelle conseguite sono appena il 20%. Anche in questo caso si tratta di una perfomance inferiore rispetto al Centro (27%) e, soprattutto, alla media nazionale (67%).