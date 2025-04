Magliette, fiori e fumogeni colorati per l’addio a Massimiliano Trozzi

L’estremo saluto è stato organizzato per oggi pomeriggio alle 15.30 nel suo stadio "Montenovo" a Camerano. Si riuniranno tutti lì coloro che hanno amato Massimiliano Trozzi, 45 anni, titolare dell’azienda Fraber di San Biagio e presidente del Camerano Calcio. Sono passati giorni prima di poter fissare il funerale. Soltanto mercoledì infatti è stata disposta l’autopsia che ha accertato la dissecazione aortica che ha mandato in arresto cardiocircolatorio l’imprenditore di Osimo. Sul decesso di Trozzi la Procura di Ancona ha indagato quattro medici del pronto soccorso dell’ospedale di Osimo, per omicidio colposo. Un atto dovuto dopo che i familiari della vittima, attraverso l’avvocato Simona Montecchiani, avevano presentato un esposto. Trozzi infatti il 15 marzo scorso si era recato in pronto soccorso all’ospedale di Osimo perché aveva la pressione alta. Era stato visitato e dopo poche ore rimandato a casa. Cinque giorni dopo la madre lo ha trovato morto in azienda. Tutti lo piangono, stretti attorno ai familiari, ai due figli inconsolabili. Allo stadio in questi giorni un omaggio è stato portato dai giovani giocatori armati di strizioni, fumogeni giallo e blu come i colori della squadra e fiori lasciati bordocampo: "Di loro iniziativa, curando ogni dettaglio e mettendoci lo stesso affetto e la stessa passione che tu gli avevi trasmesso e stavi trasmettendo quotidianamente – spiegano dalla società -. Al ritorno in campo per le partite dello scorso weekend, Massi, i ragazzi del settore giovanile agonistico del tuo Camerano calcio ti hanno salutato e omaggiato. Anche il cielo in quei minuti è diventato gialloblu".