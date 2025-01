"Magnifica presenza" al Gentile. Il film di Ozpetek arriva a teatro

Torna nei teatri marchigiani "Magnifica presenza", spettacolo che Ferzan Ozpetek, regista tra i più amati del nostro cinema, ha tratto dal proprio film del 2012. L’appuntamento è per questa sera alle 21 al ‘Gentile’ di Fabriano, nell’ambito della stagione promossa dal Comune e dall’Amat. L’adattamento scenico vede come interpreti Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino ed Erik Tonelli. Illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto. C’è tutto questo e molto altro ancora nello spettacolo. Immaginativo e intimistico, pieno di spiritualità quasi onirica, ‘Magnifica presenza’ si confronta in maniera chiara ed esplicita con il sovrannaturale, muovendosi tra ‘Questi Fantasmi’ di Eduardo De Filippo e ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ di Luigi Pirandello.

Il regista, accanto ai protagonisti principali, porta con sé in questa avventura una compagnia di attori ‘esplosivi’, composta da Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi e Fabio Zarrella. Le scene sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Monica Gaetani, le luci di Pasquale Mari. La produzione dello spettacolo è di Nuovo Teatro, in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana. E’ il racconto della storia di Pietro, un ragazzo gay catanese con aspirazioni d’attore che si trasferisce a Roma. La sua esistenza nella nuova abitazione viene tuttavia turbata da strane presenze, che solo lui può vedere; si tratta di una bizzarra compagnia teatrale con cui poi instaura un rapporto d’amicizia. Compatito dalla cugina, che cerca di guarirlo da queste continue allucinazioni, Pietro tenterà invece di andare a fondo della storia, cercando di capire le ragioni che trattengono nel presente questa sorta di fantasmi. Sarà anche grazie alla loro compagnia e solidarietà che Pietro riuscirà ad affrontare alcuni momenti difficili. Della compagnia fa parte anche Luca Veroli, bellissimo uomo gay che ha avuto la sfortuna di nascere in un periodo storico ove non poteva esprimere i suoi sentimenti e che si approccia a Pietro con enorme dolcezza e gentilezza facendogli, forse, ricominciare a credere nell’amore. Per informazioni: Teatro Gentile (0732 3644) e biglietterie del circuito AMAT / Vivaticket (anche on line).