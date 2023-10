Magro si gode il primato ma il tecnico non si esalta: "A Pistoia è stata dura"

Davanti a tutti, c’è sempre la Germani Brescia. Quattro partite, quattro vittorie, quattro prestazioni importanti. A Pistoia la squadra di Alessandro Magro è andata a strappi, ma ha sempre condotto portando con personalità il match in porto. Il tutto senza John Petrucelli, e con Massinburg e Christon frenati dagli acciacchi. Amedeo Della Valle ha messo a segno il suo massimo stagionale, 26 punti, al suo fianco David Cournooh e Miro Bilan ne hanno messi a segno 11, con il centro croato protagonista poi di una storia social che lo ha visto acquistare i panini per tutti i compagni fuori dal palasport toscano.

Brescia insomma cresce, si conferma più portata ad una stagione senza coppe, anche se due anni fa la partenza fu incerta. "Siamo riusciti a vincere una partita assolutamente non scontata, contro una squadra che nonostante la classifica ha dimostrato di essere viva e di saper lottare per 40 minuti - il commento di Alessandro Magro nel dopogara - Siamo riusciti in più occasioni a mettere in campo una bella difesa: Pistoia ha dimostrato di essere una squadra orgogliosa che non ha mollato anche quando era sotto di 20 punti".

Come detto, il match ha segnato anche alcune problematiche fisiche: "Spero che Varnado non si sia fatto male, così come lo spero per Christon e Massinburg: eravamo privi di Petrucelli, che non volevamo rischiare per un problema al gomito".