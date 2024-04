Mai così pochi, i vigili sono appena 70

Pistole, gilet protettivo, spray urticanti, nuove auto e da ieri la sala controllo di tutto il sistema di videosorveglianza con oltre 400 telecamere.

L’amministrazione comunale, mantenendo fede alle linee guida espresse a inizio mandato, scommette sulla sicurezza e cambia il volto del corpo: da vigili urbani a poliziotti a tutti gli effetti. Tuttavia, sembra fare i conti senza l’oste.

A partire proprio dalla centrale, dove a visionare la mole impressionante di immagini ci sarà un solo addetto per l’intera giornata, quando invece ne servirebbero almeno quattro divisi su due turni.

Purtroppo con appena 70 agenti rimasti in servizio la coperta è sempre troppo corta e i nuovi agenti assunti tramite il concorso (15 quest’anno e altri 10 nel 2025 e nel 2026), bandito di recente, saranno in servizio non prima dell’autunno e non basteranno comunque. A malapena è possibile coprire tutti i servizi e garantire riposi, ferie ed eventuali malattie.

La pianta organica della polizia locale dorica non è mai stata così ridotta nella sua storia recente, una carenza di almeno 30 unità che aumenteranno col passare del tempo a causa di pensionamenti e trasferimenti.

Il problema oggi non è visionare le telecamere, fare formazione per usare la pistola e dare la caccia a vandali e abusivi, piuttosto riuscire a garantire l’entrata e l’uscita degli alunni delle scuole elementari e medie che ogni mattina occupa decine di agenti per ore. In estate le lezioni finiranno, ma poi inizierà la stagione balneare, il caos di Portonovo e i problemi torneranno a bussare.

Di fatto la carenza di agenti rende difficile organizzare i servizi più impellenti, dalla viabilità alla sosta, dal commercio ai mercati. In giro si vedono sempre meno vigili urbani, la sosta selvaggia impera, soprattutto in centro e l’anarchia premia i furbetti che occupano i posti per i disabili, per il carico-scarico, i passi carrabili. Mercoledì mattina verso le 11 una vettura privata è entrata in corso Garibaldi da via Marsala e ha proseguito indisturbata fino al caffè Giuliani per poi rifare il percorso a ritroso senza che alcun vigile lo multasse.

È solo un piccolo esempio di come il cambio di visione della polizia locale, sempre più allineata al resto delle forze dell’ordine, stia rischiando di annullare le prerogative principali del corpo.

E presto potrebbe scoppiare la grana dei soldi pagati mensilmente dagli agenti per il caso delle dotazioni di vestiario forfettarie.

