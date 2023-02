"Mai fatto il testimonial, ho accettato per Lollo"

Valerio Mastandrea, nuovo testimonial della fondazione Farinelli, ha incontrato la città di Ancona ieri, all’Univpm, l’Università Politecnica delle Marche. L’attore e regista si è presentato in collegamento da Roma, impegnato in un set cinematografico. Dal video proiettore dell’aula C della facoltà di medicina – dove si è tenuto l’incontro per fare il punto sugli sviluppi della ricerca medico scientifica e sulle terapie Car-T – Mastandrea ha sottolineato di aver "conosciuto qualche giorno fa Amalia Dusmet (madre di Lollo e presidente della fondazione, ndr) e la sua famiglia. La storia di Lorenzo e l’attività portata avanti dalla fondazione mi hanno convinto ad accettare la proposta – ha detto l’attore – Non avevo mai fatto prima il testimonial perché non amo troppo prestare la mia faccia per convincere qualcuno a fare qualcosa. Ma Amalia mi ha convinto e io, per quel che posso, sono orgoglioso di dare il mio contributo".

Lollo Farinelli morì quattro anni fa, l’11 febbraio 2019, a causa di un linfoma non-hodgkin a grandi cellule di tipo B, resistente alla chemioterapia. Per lui, si mobilitò il mondo dello spettacolo e dello sport, da Christian De Sica alla jesina Elisa Di Francisca. Commovente il ricordo di mamma Amalia: "Lorenzo amava la vita, non voleva morire. Ha lottato fino all’ultimo giorno per continuare a vivere. Il suo video appello ha permesso di raccogliere i fondi necessari per potersi curare in America. Ma mentre a Boston ci aspettavano le cure, Lorenzo ci ha salutati". Ora, la fondazione è in prima linea per finanziare le cure, con borse di studio e assegni di ricerca: "Il linfoma non-hodgkin colpisce tutte le età, in particolare gli over 65 – ha spiegato il dottor Guido Gini, della clinica di ematologia di Torrette – La mortalità, grazie alla ricerca scientifica, sta lentamente scendendo. Oggi, nel 70% dei casi riusciamo a sconfiggere la malattia. Ma vogliamo guarire anche quel 30% di pazienti che ancora non ce la fanno".

Attilio Olivieri, direttore di ematologia, ha evidenziato come "la medicina è fatta di piccoli passi. In circa 50 anni, abbiamo migliorato i risultati della terapia di qualche punto percentuale. Tutto ciò prima che si affacciassero all’orizzonte le cellule Car-T. Finora abbiamo trattato i pazienti con terapie maggiormente invasive. E i risultati sono ottimi, l’incremento dell’aspettativa di vita è rilevante e la scienza non si ferma".

Fra il pubblico, oltre agli studenti e a una rappresentanza dell’accademia volley Ancona (il cui sponsor etico è la fondazione), il rettore Univpm, Gian Luca Gregori e il direttore sanitario degli Ospedali riuniti, Claudio Martini. Entrambi hanno ribadito "l’importanza dell’associazionismo e del terzo settore nel sostegno alla sanità pubblica e al diritto allo studio".

Nicolò Moricci