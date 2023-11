"Mai più", si riflette al circolo Acli

Al circolo Acli Castelferretti torna oggi l’evento ‘Mai più’, per riflettere, sensibilizzare e dire basta alla violenza contro le donne. L’appuntamento è alle 17.15 alla sala della comunità presso la parrocchia di Sant’Andrea. Ad inaugurare il pomeriggio il video-saluto di Valentina Pitzalis, "che si è annullata per quell’uomo, il marito, che diceva di amarla. Non era amore. Era possesso, gelosia, ossessione – scrivono gli organizzatori –. Il suo ex marito metterà a punto il suo gesto folle: l’uomo le ha dato fuoco dopo averle gettato della benzina addosso sfregiandola indelebilmente. Valentina oggi è testimonial dell’associazione ‘Fare x bene’ e gira l’Italia per portare la sua testimonianza". Si continuerà con l’intervento di Amnesty International che proporrà un cortometraggio, seguito da un dibattito. Dunque spazio alla musica con i brani dalle allieve della maestra Daniela Losasso della scuola Ars di Chiaravalle. Al circolo sarà inaugurata la mostra ‘Com’eri vestita?’ a cura di Amnesty International.