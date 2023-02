"Mai più tragedie così nelle Marche Ecco come funziona l’Ufficio fiumi"

di Pierfrancesco Curzi

"Non faremo alcun doppione. La nuova struttura operativa sarà dedicata alla salvaguardia e al monitoraggio dei fiumi, per evitare il ripetersi di future tragedie". Stefano Aguzzi, assessore regionale con delega alla Protezione civile, spiega così la nuova creatura operativa pensata dalla Regione: un ‘Ufficio speciale per il bacino dei fiumi Misa e Nevola’. Palazzo Raffaello non vuole più farsi trovare impreparato come accaduto il 15 settembre scorso dopo l’incredibile precipitazione che ha innescato una colata di acqua e fango e colpito i territori del senigalliese e del pesarese: "È una struttura inedita, mai creata prima – aggiunge Aguzzi – Fino a qualche anno fa, non ricordo di preciso (il 2016, ndr) il Genio civile era di competenza delle Province e poi è tornato alle Regioni e ora è diviso in due parti, nord e sud delle Marche. La nuova struttura non sarà un doppione, l’Ufficio speciale fungerà soprattutto da cabina di regia focalizzata sul territorio interessato dall’alluvione. Ci sarà un coordinamento costante con le protezioni civili comunali, verranno effettuati monitoraggi, controlli sul posto e in tempo reale sarà possibile vigilare sul sistema idraulico dei fiumi in presenza di precipitazioni importanti. Tutto è partito da un emendamento presentato nei mesi scorsi dal consigliere di maggioranza Carlo Ciccioli. Il testo era un po’ vago, ma interessante, ora lo abbiamo affinato".

Ci sono altre funzioni di cui si occuperà l’Ufficio fiumi, compresa l’ultimazione degli interventi già avviati di manutenzione dei corsi d’acqua del bacino idrografico del fiume Misa, così come la gestione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua. E poi un settore molto delicato, ossia la gestione, in collaborazione con le strutture e le risorse umane della direzione Protezione civile e sicurezza del territorio, dei servizi di allerta meteo e presidio idrogeologico secondo le previsioni sempre in riferimento all’area geografica in questione. Il sistema di allertamento in occasione dell’evento calamitoso di cinque mesi fa qualche problema l’ha palesato, come dimostrato dai fatti e la Regione non vuole più correre alcun rischio.

Con Aguzzi abbiamo anche affrontato il tema dei ristori. Proprio lui, pochi giorni dopo l’alluvione di settembre, aveva annunciato che presto la Protezione civile nazionale avrebbe messo a disposizione delle somme per ogni famiglia (5mila euro) e ogni impresa (20mila euro) colpite. Siamo al 10 di febbraio e quei soldi non si sono visti, anche se di recente lo stesso presidente Acquaroli ha precisato che presto saranno accreditati i primi 200 milioni stanziati dal governo per l’alluvione delle Marche: "Quella somma conterrà tutti i ristori possibili, compresi i soldi per i danni subiti dai comuni, le coperture per i Cas (contributi per l’autonoma sistemazione, ndr) e soprattutto per famiglie e imprese – rassicura l’assessore Aguzzi – Ai 200 milioni in arrivo e spendibili presto per il 2022 ne seguiranno altrettanti nei due anni a venire, 100 milioni per annualità".