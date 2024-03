Mai una squalifica così. Il Questore "blocca". Osimana-Montefano: motivi di ordine pubblico

Osimana-Montefano che si sarebbe dovuta giocare oggi a Cingoli a porte chiuse è stata rinviata (per motivi di ordine pubblico) a mercoledì alle ore 15. Dove? Sì aspetta l’ok della Questura, ma si vocifera di un accordo tra le società Osimana e Filottranese per giocare al San Giobbe di Filottrano (sempre a porte chiuse). L’ennesimo episodio di una settimana tragicomica è arrivato ieri mattina. Tramite una mail Pec la Questura di Macerata ha comunicato la decisione di non consentire per motivi di ordine pubblico - nonostante le porte chiuse - la possibilità di scendere in campo all’Osimana alla stadio Spivach di Cingoli, ma anche in altri stadi del Maceratese, per giocare la partita di campionato di Eccellenza contro il Montefano. Incredulità e stupore nella piazza giallorossa, con la squadra che ha lasciato il campo di allenamento non sapendo se l’indomani (oggi, ndr) avrebbe giocato. Evidentemente non c’è stata comunicazione tra Figc e Questura visto il comunicato del Comitato Regionale di venerdì (numero 176) che ufficializzava lo stadio di Cingoli a ospitare la partita come deciso dal Giudice sportivo nazionale. Solo ieri pomeriggio è uscito poi un altro comunicato della Figc (n.178) del rinvio "a seguito della decisione della Prefettura di Macerata di non consentire, per motivi di ordine pubblico, l’effettuazione della gara a Cingoli, si dispone il posticipo della stessa a mercoledì 06.03.3024 ora ufficiale. Seguiranno comunicazioni". E pensare che gli ultras sempre tanto bistrattati, ma che hanno mostrato più intelligenza e responsabilità di "altri", avevano già annunciato ieri mattina che non avrebbero seguito la squadra a Cingoli. Non è bastato neanche questo a coloro che dovrebbero garantire l’ordine. E così ieri si è girata un’altra "puntata" delle comiche, dopo la beffa della maxi stangata del giudice sportivo di giovedì con tanto di squalifica per 18 mesi del Diana e l’obbligo di giocare lontano da Osimo le partite interne e per giunta a porte chiuse con tanto di multa salata da pagare (euro 5000,00). Il tutto a seguito delle intemperanze dei tifosi "senzatesta", considerati ormai alla stregua degli hooligans, di mercoledì a Massa Martana nel ritorno degli ottavi della fase nazionale di Coppa Italia di Eccellenza con tanto di referto ingigantito dal giudice sportivo. Una stangata che sembra non abbia precedenti in questo Paese, maggiore ancora degli 11 mesi di squalifica inflitti nel lontano 1952 al campo del Legnano, dopo un Legnano-Bologna serie A, con l’arbitro preso a pugni dai tifosi lombardi alla stazione centrale di Milano dopo la sospensione della partita.

Michele Carletti